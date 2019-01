Anklager mistænker forældre for at sulte etårigt barn: Fik veganerkost

Et svensk forældrepar mistænkes for at lade deres etårige søn sulte ved kun at servere ham veganerkost. Moderen afviser kritikken

Forældrene til en etårig dreng er blevet retsforfulgt, anklaget for i perioden mellem oktober 2017 og januar 2018 at have sultet deres søn.

På trods af råd og vejledning fra læger og sociale myndigheder, har parret udelukkende fodret deres søn med vegansk kost, som ifølge anklagen ikke har indeholdt nok protein eller fedt.

Det skriver det svenske dagblad Aftonbladet.

Ifølge anklageren er forholdet alvorligt, da barnet risikerede at få seriøse men af ​​kosten.

Den 20-årige mor til drengen ser noget anderledes på sagen.

- Han fik aldrig en streng vegansk kost. Vi gik til flere diætister for at få hjælp, men han (barnet red.) ønskede ikke at spise, forklarede hun i et forhør.

Hun har derudover pointeret tidligere, at parret opsøgte hjælp i sundhedsvæsnet, allerede da barnet var fire måneder gammelt, men ikke modtog den hjælp de ønskede.

Fjernet fra hjemmet

Drengen blev allerede i februar 2018 tvangsfjernet fra sine forældre, da de blev anset for at mangle indsigt i alvorligheden af barnets helbredstilstand, og appelretten fastslog afgørelsen om tvangsfjernelse i en dom i juli sidste år.

Ifølge den 33-årige far, var det ikke den veganske kost, som var årsag til drengens underernæring.

- Drengens mor har autisme, og da hun var i samme alder, havde hun også svært ved at spise. Vores søn kan have autisme og vise de samme tendenser med mad. Nogle børn har bare svært ved at spise, har han tidligere udtalt.

Benægter forbrydelsen

Begge forældre nægter sig skyldige i straffesagen.

- Anklageren har valgt at retsforfølge, selv om flere forhold viser, at forældrene ikke har lavet fejl, siger moderens advokat Anton Strand til Aftonbladet.

Også faderens forsvarer, advokat Folke Natt och Dag, kommenterer sagen overfor avisen.

- Min klient nægter forbrydelsen, og ellers har jeg ingen kommentarer, udtaler han til avisen.