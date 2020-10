Anklager om drabssag: Selvmord er usandsynligt og hypotetisk

Knivdrab eller selvmord?

Det er de to yderpunkter i den gådefulde og komplicerede ankesag i landsretten om Kim Wiggers Olsens dramatiske død i hans lejlighed i Holbæk i december 2018.

Den tiltalte 21-årige mands forsvarer, Thomas Fogt, har før middag i sin procedure argumenteret for, at den unge studerende ikke kan dømmes for at have dræbt den 43-årige mand.

Kim Wiggers Olsens lig bliver her fjernet af redningsfolk efter det dødbringende knivstikkeri i Rolighedsstræde i Holbæk i december 2018. Foto: Kenneth Meyer

Modsat fastholder anklager Helene Lindberg Brædder, at der er bevis for, at det var den unge studerende og tidligere stofmisbruger, som slog vennen ihjel med to dybe knivstik i hjertet, mens offeret sad i sin sofa og sov.

- De var ikke selvmord. Det er helt usandsynligt og hypotetisk, at Kim Wiggers Olsen med stor voldsomhed skulle have stukket sig selv i hjertet. Det var drab, og jeg mener, at den nu tiltalte havde direkte forsæt til at dræbe, sagde anklageren, som bemærkede, at offeret i tiden før sin død var glad og optimistisk.

Psykotisk og aggressiv

Helene Lindberg Brædder slog på, at det amfetamin-lignende stof, som de to mænd havde indtaget, ifølge en medicinsk ekspert kan udløse aggressivitet og have en psykotisk virkning.

Fakta om drabssagen Retten i Holbæk frifandt sidste efterår en nu 21-årig kunststuderende for knivdrabet på Kim Wiggers Olsen 15. december 2018 i Holbæk. Den 43-årige teatermedhjælper blev fundet død af to knivstik i hjertet og bughulen i en sofa i sin lejlighed. Han afgik ved døden mellem klokken 3.15 og 19.50. I det tidsrum var kun Kim Wiggers Olsen og den nu drabstiltalte til stede i lejligheden. Et snævert flertal nåede i byretten frem til, at beviserne ikke var stærke nok til at fælde en drabsdom. Over fire retsdage skal ankesagen nu afgøres i Østre Landsret i København. Den kriminaltekniske erklæring, Retslægerådets undersøgelser og retsmedicinernes fund på Wiggers Olsens lig og på gerningsstedet dokumenterede ikke endegyldigt, om han blev dræbt eller selv stak sig med den kniv, der var efterladt på et sofabord. 'Det er ikke muligt at afklare, om det var drab eller selvmord', lød konklusionen. Det ligger til gengæld fast, at kniven lå cirka en meter fra den afdøde. Den betjent, der som den første var fremme, fastslog i sit vidneudsagn, at han 'med den stilling, kniven lå i, ville vurdere, at der ikke var tale om et selvmord'. Retsmedicinere fandt detaljer af fingeraftryk på kniven, som stemmer overens med den 20-årige tiltaltes. Men der var i byretten ikke sammenligningspunkter nok til, at det kunne bruges som 'endelig identifikation'. Der var også fundet dna-spor på kniven, som med stor sandsynlighed matcher den tiltaltes dna. Endelig blev Kim Wiggers Olsens blod fundet på den tiltaltes tøj, da han blev anholdt samme aften. Den tiltalte var i hele forløbet under kraftig påvirkning af narkotiske stoffer. Han husker kun ubetydelige brudstykker af begivenhederne. Vis mere Luk

Den unge mands gerning var efter hendes mening betinget af, at han var i en psykotisk tilstand efter at have indtaget, hvad hun beskriver som en ukendt dosis af 'det vanvittige stof' 3-HO-PCP

Helene Lindberg Brædder hæftede sig også ved, at tiltaltes dna blev fundet på gerningsvåbnets skæfte, og at der også var svage aftryk af hans fingeraftryk.

Kim Wiggers Olsen blev fundet død af knivstik i sin lejlighed på første sal i denne ejendom tæt ved havnen i Holbæk. Foto: Kenneth Meyer

Det giver ifølge anklageren ikke mening, at Kim Wiggers Olsens højre bruger-hånd blev fundet i en afslappet hvilestilling, og at han forinden skulle have brugt den til at stikke sig selv to gange i brystet og hjertet 'med stor voldsomhed'.

Forsvarer: Kun én konklusion

Ikke uventet var forsvareren Thomas Fogt helt uenig i sin procedure.

- Beviserne står 50 procent mod 50 procent for drab eller selvmord. Det er langtfra en berettiget tvivl, og derfor er der kun én mulig, objektiv konklusion. Det er en frifindelse, lød hans vurdering.

Thomas Fogt fremhæver, at der ikke i vidneudsagn, tekniske spor eller eksperters rapporter om sagen er entydige, fældende beviser eller et troværdigt motiv hverken for drab eller selvmord.

Mor om anke i drabssag: - Ødelæggende for min søn

I hans verden tyder det faktum, at knivens æg vendte opad i indgangs-hullet, imidlertid på, at Kim Wiggers Olsen huggede den ind i sig selv, fordi han som uerfaren stofmisbruger var 'uden for kontrol og i stoffernes verden'.

Det samme gør efter Thomas Fogts mening de manglende afværgelæsioner, sårenes tilstand og stikkenes retning. Han er enig med anklageren i, at det var hans klient, der lagde kniven på sofabordet, da han efter advokatens mening fandt Kim Wiggers Olsen blodig og livløs:

- Det er også min antagelse, og det tyder jo ikke på, at han forsøgte at skjule noget. Det taler imod, at der var tale om en forbrydelse.

Nævninge og dommere har udskudt afgørelsen i skyldspørgsmålet og den endelige domsafsigelse i sagen til næste uge.

