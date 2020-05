Anklager om fangeflugt: Professionel og med militær præcision

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Alt var planlagt og gennemtænkt, da en 24-årig bandeleder sidste år truede sig til frihed fra sin varetægtsfængsling på psykiatrisk afdeling på Slagelse Sygehus.

Det mener anklager Skipper Pelle Falsled, der kræver bandelederen Hemin Saleh fængslet i et år og ti måneder for den dramatiske flugt, som blandt andet involverede et besøg fra en 'falsk fætter' og to gasvåben, der blev smuglet ind i en bradepandekage med glasur og flødeskum.

- Det var en planlagt aktion, der blev udført på professionel vis med militær præcision, sagde anklageren under sin netop afsluttede procedure i Retten i Næstved.

Bandeleder i retten: Dramatisk flugt fanget på overvågning

Hemin Saleh, som politiet mener er leder af den kriminelle københavnske gruppering NNV, erkender flugten, men nægter, at han truede personalet på livet under befrielsesaktionen.

Han nægter også, at han skulle have deltaget i planlægningen eller have bedt om at blive befriet fra den retspsykiatriske afdeling, hvor han sad surrogatfængslet for et voldeligt overfald.

Ifølge tiltalen pegede Hemin Saleh under flugten på en af de ansatte sygeplejersker hoved med et indsmuglet gasvåbnet og råbte: 'Hvis du trykker på alarmen, så skyder jeg dig'.

Omvendt mener anklagemyndigheden at bandelederen er 'hovedmanden bag befrielsesaktionen', hvor fire sygeplejersker blev truet på livet.

Bandebrødre tiltalt for at hjælpe

I sagen sidder seks andre unge mænd, der ifølge politiet ligeledes har forbindelse til NNV, også tiltalt for at have planlagt og udført flugten ved blandt andet at have bistået med flugtbiler og følgebiler.

Fem af dem nægter sig skyldige, mens den sidste - en 18-årig mand - erkender at have været til stede under flugten og at have medbragt kagen med de skjulte våben.

I retten har han forklaret, at han ikke anede, at der lå våben under kagedejen, og at han i stedet troede, at han smuglede mobiltelefoner.

Smuglede våben ind til bandeleder: Jeg blev narret

Undervejs i sagen har anklagemyndigheden vist overvågning fra et p-hus i Bispebjerg i Københavns Nordvestkvarter, som ifølge politiet viser ét af to planlægningsmøder blot få timer før flugten 19. november.

På videoen kan fire af de tiltalte ifølge politiet identificeres.

Store smil og grin

Ifølge anklageren havde flere af sagens tiltalte også i tiden op til flugten kontakt med Hemin Saleh via en patienttelefon på den psykiatriske afdeling.

På dagen for flugten modtog bandelederen således et sidste opkald, der varede 53 sekunder, hvorefter han blev befriet få timer senere.

Siden begyndelse har sagen været under massiv politibevogtning. Flere gange har de fremmødte betjente fmåtte bede de tiltalte om ikke at kommunikere indbyrdes eller sende hinanden, hvad der ligner, indforstået smil og grin.

Se også: Bandeleder undskylder i retten

I dag var ingen undtagelse, og da anklager Skippe Pelle Falsteds bemærkning om 'militær præcision' var der endnu en gang store smil og lidet undertrykte grin fra flere af de tiltalte.

At det netop var gasvåben og ikke rigtige våben, som blev benyttet under flugten betyder, at anklageren ikke kan kræve de syv tiltalte dømt for våbenbesiddelse efter skærpende omstændigheder der ellers giver minimum to års fængsel.

- Men det ændrer ikke på, at de forurettede troede, de skulle dø. Det kan man ikke fortænke dem i. De har ikke haft nogen forudsætning for at tro andet, end at der var tale om rigtige skydevåben, lød det fra anklageren, der kræver de øvrige tiltalte idømt mellem et år og fem måneders fængsel og op til tre år og tre måneder.

Der er forventet dom i sagen om den spektakulære fangeflugt 20. maj.