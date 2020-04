Anklager om konedrabssag: Mor til tre levede i voldsregime

Drabstiltalt mand kræves af anklageren dømt for drab, frihedsberøvelse og lang tids gentagen mishandling af sin 34-årige kone - forsvareren mener, der kun er bevis for grov vold

Retten i Roskilde (Ekstra Bladet): For øjnene af en tiltalt ægtemands søster og ene bror og nære familiemedlemmer til det afdøde offer i drabssagen udkæmpede den pakistanske mands forsvarer og politiets anklager her til formiddag en duel på ord i retssal 1.

Den 39-årige mand er tiltalt for at have slået sin etnisk danske kone ihjel. Hun afgik ved døden på Rigshospitalet 2. oktober 2018. Det var dagen efter deres dengang 17-årige datters desperate 112-opkald fra familiens midtsjællandske parcelhus.

Står det til anklager Rune Rydik havde han forsæt til at dræbe hende ved at tæve den i forvejen hårdt kvæstede kvinde med et baseball-bat af metal, spark og knytnæveslag i halvanden time frem til hendes død.

Dommere og nævninge ventes fredag at afgøre skyldspørgsmålet i den dramatiske drabssag. En 39-årige pakistaner er tiltalt for at have tævet sin etnisk danske kone ihjel med stump vold, slag og spark. Foto: Olivia Loftlund

Anklageren mente, at den nu tiltalte mand må have haft til hensigt at dræbe sin kone.

- Selv om hun havde åbne sår, knoglebrud indre kvæstelser, blev han ved med at tæske hende nat og dag. Det gjorde han, selv da hun måtte drikke og spise med sugerør, selv da hun ikke kan gå og stå, og selv da hun mistede bevidstheden. Han burde vide, at hun ville dø, anførte anklageren.

Anklager: Et voldsregime

Manden har efter Rune Rydiks opfattelse holdt sin kone i, hvad han beskriver som 'et voldsregime' siden 2003, og det kulminerede så i to måneder frem til hendes død med stump vold, slag, tramp og spark.

Se også: Datter så drabstiltalt fars mishandling: 'Han kaldte mor luder og møgsæk'

De forulempelser, manden er tiltalt for, er efter anklagerende mening udført på adresser i København, Pakistan og Midtsjælland. Han har angiveligt brugt knytnæveslag og slagvåben som baseball-bat og bagsiden af en økse i en del af afstraffelserne.

På et tidspunkt blev den yngre kvindes ene øre revet af, og i de sidste uger af sit liv var hun ifølge sine to ældste børns vidneudsagn ude af stand til at gå, spise og drikke selv.

Svære skader på kroppen

Rune Rydik vurderede, at de tre børns uimodsagte vidneforklaringer bekræftes af fund på gerningsstedet, og at de udgør et stærkt bevis sammen med de faktiske skader på deres mors krop med 48 knoglebrud, indre kvæstelser og sår og 15 ar forårsaget af vold.

Han henviste også til retspatalogisk overlæge Christina Jacobsens udsagn om, at hun døde som følge af vold dokumenterer, at der er en tydelig sammenhæng mellem volden og den nu tiltalte kones bortgang.

Retspatologens undersøgelser dokumenterer op til flere år gamle kvæstelser fra den yngre kvindes isse, øjne, mund, ansigt, ører, halsregion, over store dele af overkroppen, indre organer, arm, ben og hænder og ned til fodballerne. Dødsårsagen var en kombination af de omfattende skader, iltmangel i hjertet og svær lungebetændelse.

Se også: Overlæge om konedrabssag: Stump vold, spark og knytnæveslag

Manden er også tiltalt for i stort omfang at have været voldelig overfor parrets tre børn. De er nu fem, 17 og 18 år gamle. Endelig er han udover en række mindre alvorlige overtrædelser, som han erkender sig skyldig i, tiltalt for at have frihedsberøvet sin kone.

- Hun skulle slettes fra jordens overflade. Hendes navn blev slettet af papirerne, hendes hår og tøj blev taget fra hende. I hans øjne var hun en genstand, som han kunne gøre med, hvad han ville, mener anklager Rune Rydik.

Forsvarer: Sympatiske børn

Den tiltaltes forsvarer, Michael Juul Eriksen mente, at hans klient muligvis kan kendes skyldig i grov vold men ikke vold med døden til følge eller drab.

Han stillede i sin procedure spørgsmålstegn ved, om det virkelig kunne være læsioner som følge af vold, der forårsagede kvindens død, og ved det sandsynlige i anklagerens påstand om, at hans klient havde forsæt til at dræbe hende.

Den kendte advokat Michael Juul Eriksen afviser, at hans klient i konedrabssagen havde forsæt til at dræbe sin kone, og han afviser, at der er en tydelig årsagssammenhæng mellem den nu 39-årige mand handlinger og hustruens død i 2018. Foto: Per Rasmussen

Forsvareren mente, at dødsårsagerne er delvis uafklarede og kompliceres af, at den tiltaltes kone ikke døde som følge af én konkret handling, og at børnenes vidneudsagn var præget af, at de har skiftet forklaringer i forløbet, af deres vrede overfor deres far og af, at de har været udsat for påvirkning fra omgivelserne.

- Man skal passe på ikke at fjerne fokus. Min klient har nogle søde og sympatiske børn, men det skal man ikke lade sig rive med af. Jeg kan heller ikke acceptere, at man slår sine børn og sin ægtefælle. Men det er ikke afgørende i forhold til, om der er forsæt til drab, sagde Michael Juul Eriksen.

Den tiltalte er tavs

Den tiltalte mands forsvarer anførte desuden, at andre vidner tæt på familien aldrig registrerede tegn på vold i forhold til kvinden og de tre børn.

Skyldspørgsmålet i sagen bliver afgjort senere på ugen. Der ventes at falde dom i drabssagen inden månedens udgang.

Den tiltalte mand er under retsprocessen beskyttet af navneforbud. Han har ikke i retten ønsket at give sin udlægning af, hvad der skete.