Anklager om tiltalt sexturist: - Han har konstrueret sin forklaring

Man skal ikke tro på, hvad den 69-årige mand, som er tiltalt for at have voldtaget børn, siger i retten

KØBENHAVNS BYRET (EKSTRA BLADET): En 69-årig tidligere pædogogmedhjælper tiltalt for voldtægter af drenge så mere slidt ud end ved de to tidligere retsdage, da han mandag blev ført ind i Københavns Byrets sal 11.

Her er han tiltalt for overgreb på srilankanske og indiske børn ved andet seksuelt forhold end samleje, at have brugt børnene som pornomodeller og delt børnepornografisk materiale på internettet med ligesindet.

Gennem hele retssagen har den tiltalte nægtet at have voldtaget børnene.

Den forklaring skal man ikke tage for gode varer, hvis man lytter til anklagerens afsluttende bemærkninger.

– Han lagde alle kortene på bordet for politiet, men nu løber han fra ansvaret, sagde anklager Johnnie Nymann Jensen i retten med henvisning til tiltaltes skiftende forklaringer og fortsatte:

– Forklaringen er konstrueret til lejligheden.

Derfor mente anklageren, at retten skulle se bort fra alt, hvad den tiltalte havde forklaret i retten.

Anklageren går efter at få den tidligere pædagogmedarbejder idømt en tidsubestemt forvaringsdom, da han mener, at der er risiko for, at han begår lignende kriminalitet efter afsoning.

Forsvareren advokerede derimod, at hans klient skulle frifindes for tiltalen om voldtægt af mindreårige, da det ikke har været mulig at påvise den præcise alder på børnene.

Det er kun en af drengene, man har den præcise identitet på, mens andre omtales ved kælenavn og en anden gruppe er helt uidentificeret.

Retten forventer at fælde dom 2. april.

