Anklager opgiver sag mod to sigtede for drab på radiovært

To mænd er fortsat fængslet i sag om drabet på radiovært og eksbandefigur Nedim Yasar

Anklagemyndigheden opgiver at rejse tiltale mod to mænd i sag om drab på radioværten Nedim Yasar, oplyser anklager Jens Povlsen fra Københavns Politi.

Yasar blev skudt på klos hold, da han sad i sin bil efter en bogreception på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter den 19. november 2018.

En af de to har tidligere været fængslet i sagen, men blev løsladt tilbage i januar. Den anden mand forsøgte anklagemyndigheden i januar at få varetægtsfængslet, men det ville retten ikke gå med til dengang.

To andre mænd er fortsat fængslet og sigtet i sagen. De kan se frem til en retssag den 20. januar, hvor der ved Retten på Frederiksberg er berammet i alt 10 dage.

Hvad de bliver tiltalt for, er endnu uvist. For selv om retsmøderne er planlagt, så har anklagemyndigheden ikke rejst tiltale i sagen endnu, da den stadig er under efterforskning.