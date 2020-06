Anklager: Paludan skal fire måneder i fængsel

Står det til anklagemyndigheden, skal partileder for Stram Kurs Rasmus Paludan fire måneder i fængsel for en række overtrædelser af racismeloven, persondataloven samt for en række færdselslovovertrædelser.

Og straffen bør være ubetinget, hvilket betyder, at Paludan skal ind at afsone, har anklager Susanne Bluhm netop gjort en domsmandsret ved Retten i Næstved opmærksom på.

Her har Rasmus Paludan over to dage overværet anklagemyndighedens bevisførelse mod ham. Han har nægtet sig skyldig i samtlige 14 forhold, han er tiltalt for, og kræver modsat anklagemyndigheden frifindelse.

Syv forhold handler om racismeparagraffen. Anklagemyndigheden mener, det var strafbart, da Paludan 13. april 2018 i et Twitter-svar til Mads Brügger udtalte: 'Har du overvejet, at forholdet mellem danskere og grønlændere er lidt ligesom forholdet mellem hvide og sorte sydafrikanere før 1995? Er et folk for ubehjælpsomt (#IQ70) til at kunne styre en nation, så er det bedre, at andre træder til.'

Se også: Paludan i retten: Fuldstændig vanvittigt at jeg skal forsvare ikke at ville dø

I retten nægtede Paludan, at Twitter-kontoen tilhørte ham, men at det er en af mange konti, der er blevet oprettet i hans navn.

Desuden hævder anklagemyndigheden, at en pjece, som Paludan uddelte under Folkemødet på Bornholm i juni 2018, overtrådte racismelovgivningen. Anklagemyndigheden mener også, at der skete strafbare udtalelser under demonstrationer i Frederikssund i august 2018, Skælskør i oktober 2018, Holstebro i april 2019 samt i København i november 2019. Demonstrationer, der er blevet optaget på video af Paludans egne folk og siden lagt på partiets Youtube-side.

Tirsdag var en del støtter til Rasmus Paludan mødt op ved retten. Men de kom på grund af corona-restriktioner ikke ind. Onsdag var de ikke til stede ved retten. Foto: Per Rasmussen

En lang række vidner har over to dage afgivet forklaring i retten. Blandt andet er en episode ved Sorø Akademi i januar 2019 blevet gennemgået. Her var Paludan i et privat ærinde, da to piger fik øje på ham i akademigården. Situationen udviklede sig, da flere kom til, og Rasmus Paludan ønskede at køre væk i sin bil. En ung mand med indvandrerbaggrund forsøgte at standse ham, men havnede i stedet på kølerhjelmen, mens Paludan kørte væk.

Manden kom ikke til skade.

Anklagemyndigheden har også tiltalt Paludan for æreskrænkelse, efter at han under en demonstration i København hævdede, at en somalisk kvinde solgte ydelser på Istedgade.

Kvinden vidnede i retten og fortalte, at hun aldrig har arbejdet som prostitueret.

Se også: Paludan amok ved retten: Ville anholde fotograf

Ud over fængselsstraffen forlanger Susanne Bluhm også frakendelse af førerretten i to år. Også med henvisning til en række færdselslovovertrædelser på motorvejen. Og så kræver hun Paludans ret til at arbejde som advokat i straffesager og sager om fri proces inddraget på ubestemt tid.

Susanne Bluhm mener, at Paludan er 'uværdig til den agtelse og tillid', som det kræver at fungere som advokat i sager med offentlig beskikkelse.

Det er planen, at der skal falde dom torsdag.