Anklager: Sigtede havde huskeliste til drab

De sigtede for to drab og brand er fortsat varetægtsfængslet i fire uger

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): Politiet har fundet en notatbog med en huskeliste over ting, 'der kan anvendes fx til drab' i en 34-årig drabssigtets landrover.

Det sagde anklager Susanne Bluhm i et retsmøde i dag, hvor den 34-årige kæmpede for at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling.

Han er sammen med en 42-årig mand sigtet for drab på 68-årige Kiehn Georg Andersen i Ruds Vedby og 80-årige Poul Frank Jørgensen i Vemmelev på Sydsjælland i april, ligesom de også er blevet sigtet for et hjemmerøveri i Skibby i Nordsjælland.

Han var dog ikke fysisk til stede i retten, men med på videolink fra arresten. I retten sad familie til Kiehn Andersen.

Poul Frank Jørgensen blev dræbt, hvorefter hans hus, der også er hans barndomshjem, blev sat i brand. Foto: Per Rasmussen

Hans 42-årige medsigtede er gået med til frivillig fristforlængelse uden retsmøde.

Anklageren fortalte, at der er lavet en skriftsammenligning mellem et brev, som den 34-årige har sendt til en kvinde fra sin varetægtsfængsling og notatbogen, og undersøgelsen har vist, at der er den 'højeste sikkerhed for, at det er ham, der har udført notatbogen', sagde hun.

Den 34-årige forsvarer Eigil Strand anførte dog, at man ikke kan sige tidspunktet for udfærdigelsen af notatbogen, og at der er tale om en oplistning af en lang række effekter, der kan bruges til 'alt muligt andet' end drab.

Den 34-årige er kun fængslet for drabet på Kiehn Andersen og for ulovlig våbenbesiddelse. Han nægter sig skyldig i drab, men erkender våbenbesiddelsen.

i grundlovsforhøret erkendte den 42-årige, at han havde begået drabene, men ved den sidste fristforlængelse for fire uger siden kom det frem, at han har ændret sin forkaring og nu siger, at det var hans 34-årige medsigtede, der dræbte Kiehn Andersen og Poul Frank Jørgensen på brutal vis med adskillige stiklæsioner i deres hjem i Ruds Vedby og Vemmelev på Sydsjælland med to måneders mellemrum.

Efter sidste fristforlængelse sagde politiinspektør Kim Kliver i en pressemeddelelse, at de forventede yderligere sigtelser mod de to mænd.

- Vores efterforskning tegner et meget bekymrende billede af de to anholdte, som vi mistænker for at være indblandet i flere andre alvorlige og grove forbrydelser ud over de to drab og hjemmerøveriet i Skibby. Så vi fortsætter med en dybdegående efterforskning mod de to mænd ind til alle kort i sagen er blevet vendt, sagde han.

Også drabet på Finn Steensen Ørsdahl i Gundestrup i Odsherred i februar indgår i politiets efterforskning. Hans hus blev ligeledes sat i brand. Dette drab er de to sigtede dog ikke sigtet for.

Ved dagens retsmøde valgte dommeren fortsat at varetægtsfængsle den 34-årige i fire uger.

Han er blevet mentalundersøgt. Den viser, at han ikke er sindssyg, men omfattet af § 69, altså karakterafvigende.

Han er derfor ikke længere varetægtsfængslet i surrogat, men i almindeligt fængsel.

