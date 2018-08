Anklager: Terror-notat fundet i rædselslejr

Flere af de 11 børn, der i august blev reddet fra en lejr i ørkenen i New Mexico, USA, var blevet trænet i at håndtere skydevåden, så de kunne deltage i terrorangreb.

Det viser retsdokumenter fra sagen, skriver nyhedsbureauet Associated Press.

Politiet fandt under ransagningen et håndskrevet notat med titlen ’faser af et terrorangreb’ i den afsondrede lejr, hvor der boede 11 børn, tre kvinde og to mænd.

Samtidig oplyser anklageren, at børnene under afhøringer har forklaret, hvordan de anholdte mænd har talt om og opfordret til hellig krig.

En af de anholdte mænd, Lucas Morton, har fortalt børnene, at han ønskede at dø som martyr.

Tidligere har myndigheder anklaget den anden anholdte mand, Siraj Wahhaj, for at træne børnene i brugen af skydevåben.

De to anholdte mænd, Lucas Morton og Siraj Wahhaj. Foto: AP

Siraj Wahhaj var i forvejen efterlyst for kidnapning af sin søn, treårige Abdul. Det var eftersøgningen af den treårige dreng, der førte politiet til lejren i New Mexico.

Wahhaj havde forud for kidnapningen sagt til barnets mor, at han ønskede at gennemførte en eksorcisme på drengen, der ifølge faderen var 'besat af djævlen'.

Liget af den treårige dreng blev senere fundet begravet i lejret.

den 11 børn levede i denne lejr under usle forhold. Foto: AP

FBI og lokalt politi slog til mod lejren i august. Tre kvinder, der også blev anholdt på stedet, er mødre til de 11 børn, der er i alderen et til 15 år.

Politiet har forklaret, at børnene levede under umenneskelige forhold i lejren, hvor der hverken var kloakering eller elektricitet.