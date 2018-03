Anklager tordner mod dansker: - Livstid!

BLOEMFONTEIN (Ekstra Bladet): De dårlige nyheder fortsætter med at strømme ind over danske Peter Frederiksen.

Tirsdag formiddag blev indholdet af en belastende rapport, der blandt andet omhandlede danskerens mentale og fysiske sundhed, fremlagt i retten.

Rapporten slog fast, at den 66-årige dansker, ifølge de sydafrikanske fængselsmyndigheder, egner sig til fængsel på livstid, og den konklusion greb anklager Amanda Bester, da hun foretog sin afsluttende procedure i sagen.

Tordnede mod dansker

I sine afsluttende bemærkninger tordnede hun mod danskeren, der sad bagerst i retten omringet af fire svært bevæbnede vagter og måbende kunne lytte til Besters dundertale.

- Livstid! Det er den straf, den lille pige, tiltalte har voldtaget, kræver gerningsmanden idømt, og det samme gør jeg.

- Den lille pige var kun seks år gammel, da han voldtog hende. Hvis man kigger i dagbogen, kan man se, at han langsomt gjorde hende klar til den endelige voldtægt. Først med penetration af en vibrator. Siden med fuldbyrdet voldtægt, argumenterede Amanda Bester.

Peter Frederiksen forholdt sig roligt på sin plads, men som Amanda Bester listede sin fængselskrav op for de 36 punkter i anklageskriftet, den 66-årige dansker tilbage i november blev kendt skyldig i, blev ansigtet mere og mere sammenbidt, og til sidst var Peter Frederiksen reduceret til en ligbleg statist.

Bevæbnede vagter følger Peter Frederiksen overalt. Mest af alt for at beskytte danskeren. Sagen igennem er en gruppe kvinder fra ANC mødt op i retten for at følge sagen. Efter dagens retsmøde sagde en, at hun troede og ønskede, at danskeren blev voldtaget i fængslet efter sagens afslutning torsdag. Foto: Anton Unger

Sådan slap han for anklager om lemlæstelse Peter Frederiksen blev anholdt 17. september 2015, efter politiet fik et tip fra danskerens sydafrikanske kone om, at den dengang 63-årige mand havde forgrebet sig på hende og gemte uhyggelige ting i sin fryser. Da politiet ransagede Peter Frederiksens hjem fandt man 21 dele af kvindelige kønsorganer i fryseren. De små indtørrede stykker kød var pakket i små poser med tilhørende datoer. Sammen med klitoriserne og kønslæberne gør politiet en række andre interessante fund i danskerens hjem i Bloemfontein. Blandt andet en række dagbøger, børnepornografiske billeder og videoklip, kirurgisk udstyr samt bedøvelse. Få uger efter Peter Frederiksens anholdelse bliver Peter Frederiksens 28-årige kone og politiets kronvidne i sagen Tshidi brutalt likvideret, da hun befinder sig udenfor sit hjem i nabolandet Lesotho. Mordet ryster chefefterforsker Linda Steyn og Peter Frederiksen bliver sigtet for at have bestilt og betalt flere personer for at stå for lejemordet. Som efterforskerne kommer dybbere ind i sag, hopper anklagerne sig op mod danskeren. Da efterforskerne er færdige med deres arbejde tæller anklageskriftet 59 punkter, men 20 punkter vedrørende danskerens omskæring og og opbevaring af klitorisser bliver senere trukket tilbage, da lovgivningen ikke tydeligt foreskriver, hvad straffen for overtrædelsen er. 6. november 2017 når sagen mod Peter Frederiksen et foreløbigt endeligt, da danskeren bliver kendt skyldig i 36 af anklageskriftes tilbageværende punkter. Efter mere end tre måneder i retten, føler dommer Johann Daffue det tilstrækkeligt bevist, at Peter Frederiksen er skyldig i medvirken til mord på sin ekskone, produktion og opbevaring af børneporno, pædofili, ulovlig handel med våben, ulovlig import af medicin og voldtægt. Strafferammen for forbrydelserne, Peter Frederiksen er kendt skyldig i, er op i mod 25 års fængsel. Efter Peter Frederiksen blev kendt skyldig indvilligede dommer Johann Daffue i at lade danskeren mental undersøge. 12. marts bliver resultatet indleveret til retten i Bloemfontein. Dagen efter bliver det præsenteret for offentligheden. Vis mere Luk

Foruden livstidsstraffen for voldtægten af den lille pige, kræver Amanda Bester også Peter Frederiksen idømt livstidsstraf for sin rolle i mordet på 28-årige Tshidi, der var Peter Frederiksens kone og politiets kronvidne i sagen.

Fra sin fængselscelle fik Peter Frederiksen arrangeret et lejemord på Tshidi, og i efteråret 2015 blev hun brutalt likvideret af ukendte gerningsmænd, da hun befandt sig udenfor sit hjem i nabolandet Lesotho.

- Der kan ikke være andre domme end fængsel på livstid. Med den iver han planlagde, betalte og fik mordet udført på, er det umuligt at tro på forsvarerens påstand om, at han angrer. Selv fra fængslet er han en trussel mod samfundet. Han bør forblive bag tremmer resten af sine dage.

Bønfaldt dommeren

Ikke overraskende var Peter Frederiksens forsvarerer Marius Bruwer, ikke enig i anklager Amanda Besters krav til strafudmålingen.

Peter Frederiksens forsvarer Marius Bruwer forbereder sig før sin afsluttende procedure. Foto: Anthon Unger

Livstidsdommen på 25 års fængsel, ville få stor betydning for danskeren.

- 25 års fængsel vil på grund af hans alder betyde, at han vil dø i fængslet. Det beder jeg retten om at tage med i sine overvejelser, når straffen skal udmåles, lød det fra danskerens forsvarer Marius Bruwer.

Den endelige strafudmåling finder sted torsdag klokken 13.30, når dommer Johann Daffaue afgører danskerens skæbne.