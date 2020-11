Anklager vil have ophævet navneforbud

Den 43-årige psykolog og mor til to Maria From Jakobsen har været forsvundet i over en måned, siden hun forlod sit hjem i Frederikssund 26. oktober

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Iført grå strømper og sorte Birkenstock-sandaler tog en 44-årig mand mandag plads foran en dommer for at få afklaret, om han fortsat skal være varetægtsfængslet.

Han har ifølge politiet myrdet psykologen Maria From Jakobsen, som har været forsvundet i over en måned.

Manden nægter sig skyldig i den meget omtalte drabssag uden lig. Da dommeren for to uger siden alligevel mente, at der var begrundet mistanke om, at den sigtede har gjort sig skyldig i den alvorlige forbrydelse, nedlagde han også et navneforbud.

Det begærede Ekstra Bladets udsendte dagens retsmøde ophævet i forlængelse af, at anklageren bad om dørlukning. Dertil kom en protest mod selve dørlukningen.

De øvrige fremmødte journalister bakkede op. Da lod anklager Anne-Mette Wedell Seerup forstå, at hun agter at bede retten om at ophæve navneforbuddet i den nærmeste fremtid.

Mens den sigtede sad nærmest stoisk roligt med rank ryg, lagde hans forsvarsadvokat ikke skjul på, at man ikke ønsker hans klients identitet frem - det gælder også mandens stilling, som retten konkret har nedlagt forbud mod, at medierne gengiver.

Den sigtede bar en maske over sit mørke fuldskæg, da han bevægede sig ind i retssal 8 i den nordsjællandske byret. Fredeligt pillede han den corona-beskyttende foranstaltning af, ligesom han grundigt afsprittede sine hænder og lange fingre. Han er iført en mørk pullover og grønne bukser med lommer på siderne.

Da dommeren fulgte anklagemyndighedens begæring om at lukke dørene, værdigede den sigtede ikke de fremmødte journalister et blik. Foreløbigt vurderer dommeren heller ikke, at navneforbuddet skal ophæves.

Den 43-årige psykolog forsvandt 26. oktober, og hendes familie iværksatte hurtigt en omfattende privat eftersøgning - bl.a. ved hjælp af en efterlysning, der er blevet delt vidt og bredt. Privatfotos

Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen har ikke givet livstegn fra siden 26. oktober, og politiet vurderede længe, at hendes forsvinden var frivillig.

Søndag 15. november blev den 44-årige imidlertid anholdt, og forsvindingssagen blev forvandlet til en drabsefterforskning.

Maria-mysteriet: Politiet undersøger dagbogsnoter

Nordsjællands Politi har efter anholdelsen mildest talt skruet op for eftersøgningen af Maria From Jakobsen.

Med specialuddannede politihunde indkaldt fra hele landet leder de både til lands og til vands. Videoovervågning i omfattende mængder er indsamlet og granskes, ligesom vidner afhøres for at klarlægge hændelsesforløbet fra den morgen, hvor Maria From Jakobsen ifølge de første meldinger skulle have forladt sit hjem i Frederikssund – angiveligt i stærkt nedtrykt tilstand.

Man har også ledt efter den forsvundne kvinde på krematorier og finkæmmet hendes bopæl og et sommerhus i Odsherred.

Vicepolitiinspektør og leder af Efterforskningscentret ved Nordsjællands Politi fortæller mandag eftermiddag til Ekstra Bladet, at eftersøgningen af Maria From Jakobsen fortsætter ufortrødent.

Ekstra Bladet følger sagen.