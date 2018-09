Anklager viste voldsom video: Jeg er nødt til at advare

Video blev kun vist for rettens parter, men med lyd til tilhørerne

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): - Det er ikke for at skabe meget stærke følelser. Det er, fordi den har relevans, fordi den tilgås så tæt på gerningstidspunktet, sagde anklager Kristian Kirk, før han viste domsmandsretten en meget voldsom video af et ægte drab på en kvinde, som Peter Madsen har googlet sig frem til 10. august klokken 00.35.

- Det er altså 16 timer før, han samme dag taler i telefon med Kim Wall og cirka 19 timer før, han sejler ud med hende, sagde han og tilføjede:

- Jeg er nødt til at advare om karakteren af det og fortalte, at der var tale om en kvinde, der lå og rallede, mens hun langsomt fik skåret halsen over.

Ingen reaktion

Selve tv-billedet blev kun vist til rettens parter og ikke tilhørerne, men den ubehagelige lyd kom højt og tydeligt ud i lokalet.

Det var ikke umiddelbart til at spore en reaktion hos Peter Madsen.

Anklager Kristian Kirk understregede, at det var relevant for sagen at vise materialet til retten i forhold til sanktionsspørgsmålet.

- Det er ikke for sjov. Det er, fordi det er en video, man har tilgået flere gange, og fordi man har tilgået den 10. august, siger han.

Derudover læste han også korte uddrag op af syv tekster med uhyggeligt seksuelt indhold og spidning, der er fundet på en ekstern harddisk hos Peter Madsen, og en af de animationsvideoer med bizart seksuelt indhold, der ligeledes er fundet.

Madsen forklaring læses

Det har ikke været muligt at påvise, hvornår Peter Madsen har tilgået disse tekster.

Det er ikke lykkedes at finde hverken Kim Walls eller Peter Madsens telefoner, men det er lavet en automatisk backup i iCloud af Peter Madsens iPhone, og derfor er det lykkedes politiet at genskabe en kopi af indholdet.

Han nævnte også, at der under ransagning af ubåden blev fundet et håndholdt kamara af mærket Sony, men ikke noget hukommelseskort.

Der er pausen til klokken 13. Efter pausen læser forsvarer Betina Hald Engmark Peter Madsens forklaring i byretten op.