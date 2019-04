Anklages i sag om Estonias forlis

Overlevende og familier til de, der mistede livet ved færgen Estonias forlis i Østersøen i 1994, håber, at skibsværftet, der byggede skibet, og selskabet, der sikkerhedsgodkendte det, endelig vil blive stillet til regnskab.

En retssag gik fredag i gang i Paris-forstaden Nanterre, hvor sikkerhedsselskabet Bureau Veritas er hjemmehørende.

852 mennesker mistede livet, da skibet forliste i hårdt vejr mellem Tallinn og Stockholm. En dansker var blandt de omkomne. Den senere socialdemokratiske rådgiver Morten Bøje var blandt de 137, der overlevede.

Men forventningerne til retssagen er ikke store blandt overlevende og efterkommere.

- Da jeg hørte om det, blev jeg overrasket. Jeg troede, at sagen var blevet droppet for lang tid siden, siger 66-årige Elisabeth Nilsson, som mistede sin mand ved katastrofen.

Det 155 meter lange 'Estonia' sank ud for Finlands kyst natten mellem 27. og 28. september 1994.

En international undersøgelse fastslog i 1997, at skibets bovport var gået op under sejladsen. Da det var høj sø, flød der vand ind på bildækket. Det gjorde skibet ustabilt i en grad, så det endte med at kæntre og synke.

Men hverken det tyske skibsværft Meyer-Werft eller det franske selskab Bureau Veritas, som havde erklæret skibet sødygtigt, blev holdt ansvarlige for ulykken.

Nu, næsten 25 år senere, kræver 1116 overlevende og efterkommere af de døde 40,8 millioner euro (cirka 305 millioner kroner) i erstatning fra de to parter.

Retssagen i Nanterre har været afviklet fredag og ventes at slutte mandag.

- Eftersom 'Estonia' aldrig er blevet ordentligt efterforsket, så har jeg ikke meget håb for denne retssag heller, siger Nilsson. Hun er sammen med sine to sønner blandt de mange, der har fremsat krav.