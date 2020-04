Anklaget for at dræbe sin kone: Dækkede over mord med coronavirus

Uger efter at have søgt om skilsmisse forsvandt en amerikansk kvinde. Nu er hendes mand anklaget for at kidnappe og myrde hende

En mand fra Florida er blevet anklaget og sigtet for at have myrdet sin kone, efter politiet har fundet frem til nogle mistænkelige beskeder fra konens telefon.

Gretchen Anthony forsvandt fra sit hjem sidste måned - efter hun havde ansøgt om skilsmisse fra sin mand David.

Nu er han blevet anklaget for at have fabrikeret en historie om, at konen skulle være blevet smittet med COVID-19, og at det var derfor, hun forsvandt.

Da hun forsvandt informerede familien politiet om, at hun havde sendt dem nogle 'underlige' beskeder.

I beskederne stod der, at hun havde fået coronavirus, og at hun var meget syg og derfor var i intensiv behandling.

I en besked stod der, at hun blev tilbageholdt på et hospital i Florida, mens en anden påstod, at hun var flyttet et andet sted hen, fordi hun skulle i respirator.

Da familien kontaktede de omtalte hospitaler, var der dog ingen med navnet Gretchen Anthony, der var indlagt ved dem.

Det skriver Washington Post, der har set materiale fra retssagen og anholdelsen af manden.

Leder efter liget

Da Gretchen ikke dukkede op igen, kontaktede familien politiet.

To uger senere arresterede politiet hendes mand David.

Politiet har endnu ikke fundet liget af Gretchen.

De fandt manden i New Mexico, efter han var stukket af.

Man har fundet Gretchens bil ved et af de hospitaler, hvor hun angiveligt skulle have været indlagt.

Politiet har sendt en udtalelse i forbindelse med sagen.

'Efterforskere leder stadig efter Gretchen Anthony, og de håber, at offentligheden vil henvende sig, hvis de har set noget'.