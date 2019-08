Anklaget for at slå sin ekskæreste ihjel: Åd hendes hjerne, hjerte og lunge

Joseph Oberhansley fra Jeffersonville i den amerikanske stat Indiana er anklaget for at have slået sin ekskæreste ihjel i 2014, hvorefter han åd dele af hende. Torsdag skulle retssagen mod ham være begyndt

Torsdag begyndte retssagen mod en kannibalistisk drabsmand.

Joseph Oberhansley er anklaget for at have slået sin ekskæreste, Tammy Jo Blanton, ihjel, da de gik fra hinanden i 2014. Derefter spiste han angiveligt dele af kvinden.

Det skriver Daily Mail og New York Post.

Dommeren besluttede dog torsdag, at sagen skulle gå om, fordi der skete en procedurefejl under afhøringen af et vidne. Den vil derfor blive genoptaget om få uger, skriver det lokale medie Courier-Journal.

Ifølge anklagen sparkede Joseph Oberhansley døren ind til ekskærestens lejlighed og stak hende ihjel med en kniv. Så skar han nogle af hendes organer ud og spiste af dem, hvorefter han lod liget ligge i et badekar.

Han brugte blandt andet en elektrisk sav til at åbne Tammy Blantons kranie. Han har tidligere erkendt, at han stegte en del af hendes hjerne og spiste den.

Derudover spiste han også dele af hendes hjerte og lunge.

Tammy Jo Blanton havde skiftet låsen på døren, fordi hun var bange for Joseph Oberhansley. Privatfoto.

Nu fastholder han dog, at han er uskyldig, og at anklagerne mod ham 'alle er lorte-løgne'. Ved et retsmøde en måned før retssagens begyndelse fortalte han, at Tammy Blanton var 'høj på stoffer og fuld og at hun skrev alt muligt lort på sms'.

Ved retsmødet nævnte han også, at han havde fundet nye beviser for hans egen uskyld. Han mente nemlig ikke, at den 'billige lille kniv', som politiet havde fundet, kunne være mordvåbnet. Både Oberhansleys egne advokater og dommeren forsøgte forgæves at få ham til at tie stille, så oplysningerne kunne gemmes til retssagens egentlige begyndelse.

Weekenden før drabet havde Tammy Blanton beskyldt Joseph Oberhansley for voldtægt. Men det kalder han også for en løgn.

Joseph Oberhansley har tidligere siddet 12 år i fængsel for drab. Foto: AP

På drabstidspunktet var Joseph Oberhansley ude på prøveløsladelse, efter han i 1998 havde skudt sin 17-årige kæreste på daværende tidspunkt, Sabrina Elder. Han blev idømt 12 års fængsel i år 2000 for drabet.

I samme omgang skød han desuden sin mor i ryggen og affyrede også skud mod sin søster, før han vendte pistolen mod sig selv. Det lykkedes ham dog ikke at tage sit eget liv, men kuglen satte sig i hjernen og har givet ham varige skader.

For drabet på Tammy Jo Banton står han nu til at få fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse, hvis han bliver dømt. Man har valgt ikke at gå efter dødsstraf i sagen.