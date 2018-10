Anklaget for at smugle 13,8 tons hash: Politiet har kun fundet en brøkdel

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 43-årig libanesisk mand smuglede 13,8 tons hash og 1,3 tons amfetamin til Danmark i 3.298 rør med sort plastik omkring, mener politiet.

De 3.298 rør skulle i perioden mellem februar 2015 og juni 2017 være blevet fragtet i seks containere fra Libanon, og tre ud af fire af rørene angiveligt skulle indeholde enten hash eller amfetamin.

Når der står, at rørene 'angiveligt skulle indeholde', er det fordi, politiet hverken har fundet de 3.298 rør eller de seks containere, der er hele sagens omdrejningspunkt.



Faktisk har man 'kun' fundet 532 rør, hvor 70 procent indeholdt hash og syv procent indeholdt amfetamin. I de resterende 23 procent af rørene var der ingen skjult narkotika.

De 532 rør, politiet rent faktisk har fundet, blev fundet under ransagninger af to lagerhoteller og den tiltaltes adresse på Amager, og den samlede mængde løb op i 2,4 tons hash og godt to millioner piller, der tilsammen indeholdt 361 kilo amfetamin.

Beregning ud fra containeres vægt

Det er selvfølgelig en enorm mængde narkotika, men der er stadig meget langt fra 2,4 tons hash og 361 kilo amfetamin til politiets påstand om 13,8 tons hash og 1,3 tons amfetamin.

Men hvordan kan det så være, at politiet tillader sig at runde så heftigt op?

Svaret skal findes i en udregning, politiet har lavet, som er baseret på en antagelse om, at fordelingen af narkotika var den samme i rørene i de seks containere som i de rør, der blev beslaglagt på den tiltaltes adresse og de to lagerhoteller.

Det estimerede antal på 3.285 ruller er beregnet ud fra de seks containeres vægt, der fremgår af nogle fragtsedler, som blev fundet i et ringbind på tiltaltes mands adresse.

'Vi har ikke kunne finde en container'

Politiet har altså ikke gennemsøgt seks containere, der alle var fyldt med narkotika. I stedet går man ud fra at de seks containere med rør, som den 43-årige libaneser erkender at have importeret fra Libanon, ligeledes har indeholdt skjult narkotika.

Dette nægter den tiltalte dog skulle være tilfældet. I stedet forklarer han, at de seks containere ganske vidst indeholdt rør med plastik omkring, men at der ikke var noget narko skjult i lasten.

Under retssagen i Københavns Byret fredag vidnede en kriminalassistent fra politiets afdeling for organiseret kriminalitet, som har været med til at lave beregningen af mængden af narkotika.

- Vi har ikke kunne finde en container, hvor vi har kunne se, hvad fordelingen var. Så denne beregningsmetode er den bedste måde at få en idé om, hvor meget narkotika der har været, siger kriminalassistenten, der erkender, at den estimerede mængde af narkotika derfor næppe er 100 procent korrekt.

Et hulrum under sort plastik

Kriminalassistenten havde desuden medbragt et af de beslaglagte rør, så retten kunne se, præcis hvordan de store mængder narkotika blev gemt.

Røret var 75 centimeter langt og 15 centimeter i diameter, og på midten af røret var der tilføjet et bredere rør, som skabte et hulrum, hvor hash og tusindvis af amfetamin lå gemt i små poser.

Rullerne var efterfølgende dækket af sort plast, så det ikke var til at se forskel på de rør, der indeholdt skjult narkotika og dem, der ikke gjorde.

