Anklaget for voldtægt af nabo to gange

En tidligere voldtægtsdømt mand sidder endnu engang på anklagebænken. Denne gang for at have voldtaget sin nabo med fire måneders mellemrum

En 66-årig mand måtte i retten i Glostrup tirsdag morgen afhøres i to voldtægssager begået mod samme kvinde.

Det kom frem under afhøringerne, at den forurettede var blevet voldtaget med fire måneds mellemrum. Den første politianmeldelse kom i starten af 2019, da den forurettede nytårsdag blev udsat for huskrænkelse og voldtægt ved anden tvungen kønslig omgang.

Men så var der jo også den første gang i september. Og det er her, at de syv nævninge - den ene er reserve - i retssalen skulle holde tungen lige i munden.

Ifølge forurettedes vidneforklaring skulle den første voldtægt have fundet sted i midten af september 2018. Men ifølge den 66-årige tiltalte havde han ingen idé om, hvorfor han var blevet anmeldt for voldtægt. Overhovedet. Den forurettede og tiltalte havde nemlig kun haft to konfliktfyldte møder, fortalte han under høringen.

Han afviser, at han nogensinde har haft sex med forurettede og nægter sig derfor skyldig.

En kop sukker

Tiltalte indledte sin meget lavmælte afhøring med at fortælle, hvordan det første møde med den forurettede havde fundet sted. Tilbage i september havde forurettet banket på tiltales dør for at spørge, om hun måtte låne en kop sukker. Det måtte hun selvfølgelig godt. Herefter blev den forurettet inviteret med ind i den tiltales bolig. Og da hun havde tilbudt ham at komme den store vasketøjsbunke til livs, takkede tiltalte ja tak til det. Men ifølge den 67-årige mand var der ikke tale om en venlig nabohjælp. For ifølge tiltales udsagn havde den forurettede stjålet hans pung, som hun havde taget med sig sammen med vasketøjet.

Det reagerede tiltalte hurtigt på og bankede på forurettedes dør, som ikke ville lukke op. Da han brød ind i lejligheden, fandt han pungen i vasketøjet og bemærkede, at pengene manglede og så befalede han hende til at udlevere det stjålne beløb straks via kropsvisitation.

Ifølge tiltaltes forklaring makkede forurettede ret, og den tiltalte forsikrede, at hvis det nogensinde skete igen, ville politiet blive tilkaldt. At politiet anholdt den tiltalte 23.januar 2019, kom i forbindelse med vidneudsagnet i retten 'bag på ham'.

Påstand mod påstand

Anklagemyndigheden ville dog ikke underløbe dokumentationen om, at tiltales DNA var blevet fundet på forurettes trusser efter den første anmeldelse i starten af 2019. Her havde retsmedicinerne ikke fundet nogen sædceller eller andet, der kunne tyde på, at der havde været vaginal penetration. Men DNA-sporet var svarende tiltaltes DNA med en sandsynlighed op til en million, påpegede anklageren.

Den detalje gav forsvarsadvokaten ikke meget for. Hun argumenterede for, at der ikke var et andet teknisk bevis end DNA-sporet, og det sagtens kunne have være overført på anden vis. Derfor kvitterede forsvarsadvokaten med, at voldtægssagen mod hendes klient var påstand mod påstand'.

Men så var der jo også lige de gamle sager. Anklagemyndigheden lagde vægt på, at tiltalte var blevet dømt af Østre Landsret af hele to gange. Én gang i året 2000 og en anden gang otte år senere. Begge gange blev han kendt skyldig i fuldbyrdet voldtægt.

Forsvarsadvokaten gjorde i i samme ombæring opmærksom på, at det ville undergrave menneskeretsdomstolen, hvis skyldspørgsmålet afhang for meget af tidligere sager. Dette tog dommeren notits af, men fandt det berettiget at anklagemyndigheden brugte det i sin forelæggelse.

Anklagemyndigheden ønsker forvaring. Dommen falder 17. september i Glostrup.