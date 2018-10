Anklaget saudi-kronprins møder myrdet journalists søn: Jeg kondolerer

Salah Khashoggi blev inviteret til paladset efter at have haft udrejseforbud

Manden, der er under anklage for at stå bag mordet på journalisten Jamal Khashoggi, udtrykte tirsdag sin kondolence over den dræbtes søn Salah.

Ifølge saudisk stats-tv besøgte kronprinsen Khashoggis familie i hovedstaden Riyadh, men kilder siger til The Independent, at tre af hans børn og hans kone for nogen tid siden flygtede fra landet. Først til De Forenede Arabiske Emirater og siden videre til USA.

Ifølge AP har Salah haft udrejseforbud fra Saudi-Arabien, mens hans far i det sidste år af sit liv var i eksil i USA.

På dette overvågningsbillede ses Jamal Khashoggi på vej ind til det fatale møde på konsulatet i Istanbul 2. oktober. Foto: Ritzau Scanpix

Efter journalistens forsvinden, da han 2. oktober mødte op på det saudiske konsulat i Istanbul, nægtede Saudi-Arabien i ugevis ethvert kendskab til sagen.

Tværtimod blev det hævdet, at Khashoggi ubemærket af overvågningsvideo havde forladt bygningen ad en bagudgang.

Hvem er den forsvundne Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi tilbragte det sidste år af sit liv i eksil i USA, hvor han skrev en fast klumme i avisen Washington Post. Han var tidligere tæt på den saudiske top, men kom i opposition til regimet, da kronprins Mohammed bin Salman sidste år erobrede positionen som det islamiske kongeriges stærke mand. 2. oktober gik Khashoggi ind på det saudiarabiske konsulat i Istanbul for at hente nogle skilsmissepapirer fra hjemlandet, så han kunne blive gift med sin tyrkiske kæreste. Hun ventede udenfor, men så ham aldrig igen. Jamal Khashoggi blev 59 år. Vis mere Luk

I weekenden erkendte saudiske talsmænd imidlertid, at Khashoggi var død ved et uheld, mens han blev afhørt i konsulatet. En bortforklaring, der i i dagevis var forudsagt af amerikanske medier.

Journalist myrdet: Her er den mystiske dobbeltgænger iført hans tøj

Mandag kalder Saudi-Arabiens udenrigsminister, Adel al-Jubeir, for første gang sagen for 'mord'. Det sker i et interview med den højreorienterede amerikanske tv-station Fox News.

- Vi er besluttet på at finde alle kendsgerninger, og vi er besluttet på at straffe dem, som er ansvarlige.

- Personerne, som gjorde dette, overskred deres bemyndigelse. Det er klart, at der skete en kolossal fejltagelse, og forsøget på at dække over fejltagelsen forværrede dette, siger udenrigsministeren ifølge BBC.

Her ses kronprins Salman (th.) i selskab med et af medlemmerne af Istanbul-holdet, Maher Abdulaziz Mutreb (tv.) under en rejse i USA i foråret. Foto: Steven Ginzales/AP

Han hævder videre, at aktionen ikke var sat i gang af kronprins Mohammed bin Salman, der regnes som Saudi-Arabiens stærke mand, og som Khashoggi var i et personligt modsætningsforhold til.

- Selv den øverste ledelse af vores efterretningstjeneste var ikke klar over dette, siger Adel al-Jubeir, som kalder drabet en 'slyngel-operation'.

18 personer sidder anholdt i Saudi-Arabien i sagen, heriblandt samtlige 15 medlemmer af den formodede dødspatrulje, der ankom til Istanbul og konsulatet samme dag, hvor Khashoggi forsvandt.

Benægtelserne om kronprinsens rolle svækkes stærkt af oplysninger til tyrkiske og amerikanske medier fra tyrkiske efterretningskilder.

Ifølge disse oplysninger og mediernes egen research var flere mænd fra den påståede dødspatrulje med i kronprinsens livvagt og har ledsaget ham på udlandsrejser.

Flere af de 15 har rang af general i Saudi-Arabien, sagde Tyrkiets præsident Erdogan tirsdag i en tale i landets parlament. Han anklagede dog ikke direkte kronprinsen for at stå bag drabet.

Erdogan græder salte tårer: Derfor vinder han på brutalt drab

Kronprins Salman og præsident Trump sammen i Det Hvide Hus i marts. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Trump i klemme

Saudi-Arabien og kronprins Mohammed bin Salman er blandt USA's vigtigste allierede i Mellemøsten.

Adspurgt om han tror på saudiernes forklaring, siger præsident Trump.

- Jeg er ikke tilfreds med det, jeg har hørt.

Trump talte søndag i telefon med kronprinsen.

- Han siger, at han ikke er involveret. Kongen heller ikke, meddelte Trump til USA Today, mens han var ombord på præsidentflyet Airforce One på vej til et valgmøde i Texas.

Ifølge AP afviste Trump at sige, om han tror på kronprinsens benægtelser.

Men hvis kongehusets deltagelse i mordet kan bevises, siger Trump:

- Jeg vil blive meget vred over det. Vi må se.

Trump sendte i sidste uge sin udenrigsminister Mike Pompeo til både Tyrkiet og Saudi-Arabien for at undersøge sagen. Nu er også CIA's direktør, Gina Haspel, fløjet til Tyrkiet.