Ankom på cykel: 70-årig bankrøver slog til i Hamburg

Tysk politi har anholdt en bankrøver, der er tidligere kendt som 'torsdagsrøveren', da han forsøgte at stikke af med byttet fra et nyt bankrøveri

Som 70-årig havde de fleste nok trukket sig tilbage til fjernsyn, slumretæppe og eftermiddagskage - men det gælder ikke tyske Michael Jauernik.

Torsdag i den forgangne uge forsøgte han forgæves at røve en bank i Hamburg-bydelen St. Georg. Røveriet slog fejl, og den ældre mand blev overmandet af politiet, skriver hamburg-avisen Mopo.

Røveriet udspandt sig kort før kl 18, hvor røveren på cykel ankom til banken. Inde i filialen trak han et våben og røvede omkring 5000 Euro - godt 37.000 kr.

Et vidne, der tilfældigt stod udenfor alarmerede politibetjente, der også tilfældigt befandt i området. Da den 70-årige efter røveriet forsøgte at flygte, blev han overmandet og anholdt.

Det viste sig, at torsdag ikke var en tilfældig dag. Tilbage i 1980'erne blev han nemlig kendt som 'torsdags-røveren', der på denne specifikke ugedag slog til mod diverse banker rundt om i Tyskland.

Det skete, fordi bankerne dengang som nu altid havde åbent til kl. 18.

Ved et af røverierne, der blev udført i centrum af Hamburg, flygtede han ind på en café, hvor han skiftede tøj og efterfølgende drak kaffe indtil politiet ikke længere var i nabolaget.

Dengang lykkedes det ham på uærlig vis at samle, hvad der svarer til 150.000 Euro i den daværende møntfod, D-mark - svarende til 1,1 mio kroner - sammen.

Pengene blev blandt andet brugt på en smart sportsvogn.

For røverierne fik han 13 års fængsel. I et interview med Mopo i 1989 omtalte han sig selv som 'gentleman-røver', som aldrig havde gjort nogen fortræd i forbindelse med sine røverier.

Ud over røveriet torsdag 10. januar mistænkes han foreløbigt også for et røveri begået i 2011 samt yderligere et røveri i 2017. Her blev en bankansat i øvrigt kvæstet af et skud i maven, affyret af røveren.

Myndighederne undersøger desuden også andre uopklarede røverier begået rundt om i Tyskland siden hans løsladelse.