Anmeldelse: 11-årig forsøgt lokket ind i varevogn

En 11-årig dreng er tirsdag eftermiddag blevet forsøgt lokket ind i en varevogn på Søndergade i Hadsten.

Det oplyser Østjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

Og nu efterlyser politiet hjælp fra offentligheden til at få lokaliseret varevognen, så man kan få kontakt til chaufføren og finde ud af, hvad han var ude på.

Det var klokken 17.45, at drengen gik ad Søndergade. Da han nåede hen til Kvickly standsede en hvid varevogn. Drengen har til sin mor fortalt, at der sad en enkelt mand i varevognen, som forsøgte at lokke drengen med sig.

- Drengen forklarer, at manden fra bilen spurgte, om han ville med op at køre. Drengen kan konstatere, at han ikke kender manden og siger nej. Herefter løber drengen fra stedet. Han følte sig utryg, og han følte det meget ubehageligt, siger Jeanette Løv Rasmussen, der er pressekoordinator ved Østjyllands Politi.

Varevognen kørte fra stedet umiddelbart efter.

Det var TV2 Østjylland, som først omtalte sagen.

Jeanette Løv Rasmussen fortæller til Ekstra Bladet, at drengen senere fortalte, hvad han havde oplevet til sin mor. Drengens mor har torsdag henvendt sig til politiet og har anmeldt sagen.

- Vi har ingen grund til at tro, at det ikke skulle være foregået, sådan som det er beskrevet, siger Jeanette Løv Rasmussen.

Politiet har udarbejdet et signalement ud fra de oplysninger, som drengen har givet. Drengen har fortalt, at manden kørte i en hvid varevogn. Manden, som henvendte sig til drengen, var 35-40 år. Han var skaldet, men havde muligvis også mørkt hår på toppen af hovedet. Desuden bar manden solbriller og var iført en sort hættetrøje.

Hvis nogen har set bilen eller på anden måde kan nikke genkendende til signalementet, ønsker politiet gerne besked på tlf.: 114.

- Hvis man har haft en lignende oplevelse eller har bemærket en mistænkelig person, der passer til signalementet, vil vi gerne høre om det, siger Jeanette Løv Rasmussen til TV2 Østjylland.