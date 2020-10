Anmeldelse om skud: Politiet talstærkt til stede

Politiet er i fuld gang med at søge i et område i Hvidovre efter flere anmeldelser om skud

Efter at have fået flere anmeldelser om skud er politiet talstærkt til stede omkring Kettevej ved Hvidovre Hospital.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorff over for Ekstra Bladet.

- Vi har fået flere anmeldelser fra folk, der har hørt skud, fortæller vagtchefen.

Anmeldelserne begyndte at løbe ind fra klokken 20.20, og politiet har også haft fat i flere vidner, der også fortæller, at de har hørt skød.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet eftersøger området med hunde for at finde et eventuelt gerningssted eller andet, der kan bekræfte, at der har fundet et skyderi sted.

Indtil videre er der ikke nogen meldinger om nogen tilskadekomne.

Opdateres ...