Anmeldelse om skyderi i København

Politiet fik en anmeldelse om et skyderi i Nordvest, men det viste sig sandsynligvis at være fyrværkeri og ikke skud

Opdateret klokken 20.57: Politiet regner ikke længere med, at der blev fyret skud af søndag aften.

Politiet fik en anmeldelse om affyrede skud i Københavns Nordvestkvarter søndag aften.

Københavns Politi fik anmeldelsen på slaget 18.33 om lyd fra skud på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter.

Det var på en vej, der ligger ligger op ad Dortheavej, politiet fandt levn fra et skyderi.

- Vi har fundet et patronhylster på Bispevej, sagde Henrik Svejstrup, vagthavende ved Københavns Politi til Ekstra Bladet omkring klokken før klokken 19.30.

Der er tilgået politiet melding om skyderi i området omkring Bispevej Kbh. NV. Der er pt. ingen meldinger om tilskadekomne. Politiet foretager pt. undersøgelser i området. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 3, 2019

Knaldfyrværkeri

Men det viser sig, at der nok ikke var tale om skud alligevel.

- Vi kan se på overvågningen, at der kommer én kørende, som stiger ud af bilen og fyrer fyrværkeri af, siger Henrik Svejstrup.

- Vi kan ikke udelukke, at patronhylsteret er fra en gammel hændelsen, siger han videre.

Manden, der er blevet fanget på overvågningskamera, fyrede knaldfyrværkeri af.

Politiet havde afspærret området for at undersøge anmeldelsen nærmere, men havde ikke modtaget nogen melding om, at nogen skulle være ramt af skud.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet havde afspærret et større område i Nordvest, og politiet var til stede og undersøger Bispevej, Dortheavej, Frederiksborgvej og Provstevej med hundepatruljer.

Politiet har før klokken 21 afsluttet aktionen.