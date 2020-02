Anmeldt til politiet: Rovfugle dræbt med gift

To fredede rovfugle er blevet forgiftet med den ulovlige nervegift carbofuran.

Det oplyser Miljøstyrelsen, der nu har anmeldt sagen til Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det var 22. november 2019, at en borger fandt en død musvåge og en død duehøg i et skovområde nær Schackenborg Slot i Tønder.

Fuglene var i fin foderstand, så de blev indsendt til nærmere undersøgelse hos DTU.

Nu er resultaterne kommet, og de viser, at fuglene var blevet forgiftet.

Biolog Knud Flensted, Dansk Ornitologisk Forening (DOF), ærgrer sig over fuglenes triste skæbne.

- Det er virkelig bekymrende, at vi igen og igen finder forgiftede rovfugle i den danske natur. Det må snart stoppe, siger han.

Der har siden 2008 været flere end 27 sager om rovfugle, der er blevet forgiftet.

I marts 2018 blev en havørn forgiftet med carbofuran og fundet død på en mark nær Juelsminde i Østjylland.

I 2015 døde en hel tårnfalkefamilie på Lolland af den samme nervegift.

- Vi forsøger at gøre opmærksom på, at rovfuglene er vigtige og skal beskyttes. Det er der heldigvis også mange, der gør - både jægere og skovejere.

- Men desværre ser vi jævnligt tilfælde af forgiftninger, siger Knud Flensted.

Formanden for Danmarks Jægerforbund kalder det seneste tilfælde af forgiftede rovfugle for "beskæmmende".

- Der render nogle mennesker rundt i vores natur, som er totalt ligeglade med lovgivning og almindelig moral og ordentlig opførsel, siger Claus Lind Christensen til forbundets hjemmeside.

Han efterlyser strengere straffe for såkaldte faunaforbrydelser mod fredede dyr.

- Straffene for faunaforbrydelser i Danmark er ret milde. Ofte er der tale om ganske små bøder. Og når straffene ikke er strengere, så skader det ikke kun retssikkerheden hos befolkningen.

- Det er også et uheldigt signal til politiet om, at de grove faunaforbrydelser ikke er alvorlige forbrydelser, der behøver omfattende efterforskning, siger Claus Lind Christensen.

Han vil nu tage kontakt til miljøminister Lea Wermelin (S) for at drøfte sagen.

Knud Flensted deler ønsket om skærpede straffe på området.

- Hvis vi kunne komme op på et niveau, der matcher for eksempel Tyskland, Storbritannien og Spanien, ville det virkelig være et fremskridt, siger han.

Carbofuran har været forbudt i EU siden 2008.

Giften, der blokerer nervesystemet, blev tidligere brugt til at bekæmpe skadedyr i marker med majs, roer og rodfrugter.