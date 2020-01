Anmeldte ekskæreste for voldtægt: Nu skal hun selv for retten

En svensk kvinde fra Malmø skal selv en tur foran en dommer, efter hun falskt anklagede en ekskæreste for voldtægt

Ifølge Aftonbladet er en svensk kvinde havnet i legale problemer, efter hun anklagede en ekskæreste for voldtægt.

I anmeldelsen står skrevet, at kvinden blev fundet af politiet med dybe sår på en gade i Malmø i begyndelsen juni.

Kvinden nægtede dog at blive undersøgt på en kvindeklinik, da hun var blevet fundet.

Hun fortalte politiet, at det var hendes ekskæreste, der havde voldtaget hende. Manden blev hurtigt fundet i sit hjem, hvor han var sammen med sin familie.

Mandens nuværende partner bekræftede over for politiet, at han havde været hjemme store dele af aftenen.

Resultatet blev da også, at kvinden tre måneder senere erkendte, at hun kun havde anmeldt ekskæresten, fordi hun ville have hævn.

Kvinden tiltales nu for at have indgivet en falsk anmeldelse.

Hvis hun bliver dømt, står hun til bøder eller fængsel i højest to år.