Anmeldte gruppevoldtægt på Cypern: Her er hendes straf

Den 19-årige britiske kvinde, der er blevet dømt for at indgive falsk anmeldelse om gruppevoldtægt, slap for fængsel.

Hun fik fire måneders betinget fængsel og en bøde på lidt over 1000 kroner.

Det blev afgjort ved Distriktsdomstolen i Paralimni tirsdag morgen. Det skriver The Guardian.

- Jeg har besluttet mig for at give hende en ny chance, lød det fra dommer Michalis Papathanasiou, der henviste til hendes unge alder, psykiske velbefindende og behov for antidepressiver.

Kvinden har nu mulighed for at tage tilbage til Storbritannien efter at have opholdt sig på Cypern siden juli.

Hun vil anke dommen til Cyperns højesteret. Retssagen er blevet fulgt tæt af menneskerettigheds- og ligestillingsgrupper.

En af de mange demonstranter foran retten i Paralimni. 'Skam dig, Cypern. #jegtrorpåhende', lyder det på skiltet. Foto: Ritzau Scanpix

Den 19-årige anmeldte gruppevoldtægten, der ifølge hende fandt sted på et hotel i feriebyen Aiya Napa, 17. juli 2019. Siden trak hun anmeldelsen tilbage. Selv fastholder hun, at hun blev presset til at trække anklagerne tilbage ved en otte timer lang afhøring, hvor der hverken var en advokat eller en tolk til stede.

30. december blev hun fundet skyldig i at indgive falsk anmeldelse. Dommer Papathanasiou lagde i sin domsafsigelse vægt på, at 'den anklagede ikke gjorde godt indtryk'.

Demonstranter fra flere lande foran retten i Paralimni. Foto: Ritzau Scanpix

Straframmen var op til seks måneders fængsel samt en bøde på over 12.000 kroner, men den unge kvinde, hvis navn ikke har været fremme under retssagen, slap altså væsentligt billigere.

Hun sad varetægtsfængslet i over en måned efter anmeldelsen og har opholdt sig på Cypern siden, da hun fik inddraget sit pas af myndighederne.

Skamløs sejrsdans

Hendes advokat, Lewis Power, glæder sig over, at hans klient har mulighed for at komme hjem, men slår fast, at de vil kæmpe for at få omstødt dommen og tage den videre til EU's Menneskerettighedsdomstol.

- Vi har sagt og bliver ved med at sige, at denne unge pige blev røvet for både sin værdighed og basale menneskerettigheder. Hun er blevet diagnosticeret med alvorlig PTSD, og denne sag har resulteret i forringelse af hendes mentale helbred, forklarede han og roste den 19-årige for hendes mod og rettede en skarp kritik af hendes påståede overfaldsmænd.

Den 19-årige kvindes mor og hendes advokat efter domsaftigelsen. Foto: Ritzau Scanpix

- Nogle af dem, der begik dette alvorlige seksuelle overfald, vendte tilbage til deres hjemland og triumferede skamløst over, hvad de havde gjort mod hende, hvilket forværrede hendes traume, tilføjede han med henvisning til nogle af de 12 israeleres sejrsdans i lufthavnen i hjemlandet, efter de kom hjem.

Her åbnede de flasker med champagne og sang: 'Briten er en luder'. Scenerne har vakt harme i både hjemlandet og i Storbritannien, der truer med at boykotte ferier til Cypern som følge af sagen.

En del af de 12 anklagede israelere jublede og dansede, da de landede i hjemladet. Foto: Ritzau Scanpix

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, har for nyligt udtrykt 'meget alvorlig bekymring' over for Cypern i forbindelse med landets behandling af den 19-årige pige, ifølge BBC.

Gruppevoldtaget og filmet

Ifølge den 19-årige var hun i seng med sin israelske feriekæreste - kendt i medierne som Sam - da flere af hans venner brasede ind på værelset.

Sam holdt hende fast, mens hun blev voldtaget af flere af hans venner, mens andre filmede.

- Jeg ved ikke, hvor mange af dem der voldtog mig. Jeg kunne ikke se det, forklarede hun i retten ifølge The Telegraph.

Hun flygtede halvnøgen fra hotellet og fik hjælp af sine venner til at komme på hospitalet, der efterfølgende tilkaldte politiet. Der blev fundet dna fra fire mænd, blev det forklaret i retten.

Mændene, der var i alderen 15 til 22 år, hævder, at hun havde frivillig sex med flere af dem. De blev i første omgang anholdt og tilbageholdt, men løsladt efter en uges tid.

