Anonymt tip: Finder 17 coronalig på plejehjem i USA

Politiet har fundet 17 lig på et plejehjem i New Jersey efter et anonymt tip

Et anonymt tip har ledt til, at amerikansk politi torsdag har fundet 17 lig på et stort plejehjem i New Jersey.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt New York Times.

Ligene blev fundet i to bygninger hørende til Andover Subacute and Rehabilitation Center.

Familier, der nu har mistet deres kære, har modtaget et brev fra plejehjemmet, hvor det står, at deres familiemedlem på bostedet er blevet syg med coronavirus. I et enkelt tilfælde modtog en familie brevet, efter at patienten var død.

Skandalen blev opdaget, efter at politiet fik et anonymt tip om, at et lig blev opbevaret i et skur ved plejehjemmet.

'Da politiet ankom, var liget blev fjernet fra skuret, men de fandt 17 lig, der var stablet ovenpå hinanden i et lille lighus, der kun var beregnet til fire personer', skriver New York Times.

Foto: Ritzau Scanpix

Guvernøren i New Jersey, Phil Murphy, har torsdag udtalt sig om den tragiske opdagelse.

- Jeg er knust over den tragiske nyhed, om at adskillige personer har mistet livet under udbruddet (af coronavirus, red.) på plejehjemmet, lyder det fra Phil Murphy.

- Jeg er også rasende over, at de døde kroppe fik lov til at hobe sig op i det midlertidige lighus på stedet, tilføjer han.

Politiet oplyser, at personalet har været udfordrede i forbindelse med det hurtigt stigende antal dødsfald på plejehjemmet.

Mere end 100 patienter og ansatte er testet positive for coronavirus på plejehjemmet fordelt på de to bygninger, der ligger overfor hinanden.

Ifølge John Hopkins University er der over 70.000 bekræftede tilfælde af coronavirus i New Jersey.

Foto: Ritzau Scanpix