Anonymt tip førte til fire års fængsel

Der var kort proces for den 23-årige Janus Wendell, der mandag blev idømt fire års fængsel i Retten i Glostrup for 13 forhold om salg og besiddelse af narkotika i Rødovre. Han modtog dommen.

Han var blandt andet tiltalt for at være i besiddelse af 29,3 gram kokain, 241 gram ketamin og 893,14 gram amfetamin. Samtidig var han tiltalt for at være i besiddelse af penge, der stammede fra salg af narkotika.

- Det kom til politiets kendskab via et anonymt tip, der gik på, at nogen havde set, at der foregik salg i et bestemt område, fortæller anklager i sagen, Mette Gohr Damgaard.

Politiet rykkede ud og kunne efter en kortvarig observation konstatere, at der var noget om snakken. De skred derfor til anholdelse af den nu dømte 31. maj i år, hvor de også beslaglagde narkotika i en ejendom i Rødovre. Der er dog ikke noget, der tyder på, at selve salget er sket fra den ejendom.

Anklageren er tilfreds med den dom, der blev udmålt, selvom hun var kommet med en lidt højere strafpåstand.

- Det er høje straffe, der bliver udmålt, når vi er inden for narkotika-området af den simple grund, at det er så skadeligt for samfundet. Og så kommer påstandene højt op, siger Mette Gohr Damgaard, der fortæller, at den 23-årige er tidligere dømt for besiddelse af stoffer, men ikke for salg. Han er ikke i øvrigt kendt af politiet og har ikke banderelationer.