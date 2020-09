Ansat bortvist: Filmede sig selv gøre nar ad en beboer

En ansat på plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør er blevet bortvist og politianmeldt for at have filmet sig selv ydmyge eller gøre groft nar af en kvindelig beboer.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det drejer sig om en fastansat og mangeårig mandlig medarbejder på plejehjemmet.

Efter at have filmet episoden sendte medarbejderen videoen videre til en bekendt.

Modtageren af videoklippet skulle ifølge Frederiksborg Amts Avis have været så chokeret, at vedkommende henvendte sig til politiet, som siden kontaktede Helsingør Kommune.

Her tager kommunaldirektør Stine Johansen sagen meget alvorligt.

- Den type adfærd vil vi simpelthen ikke have. Det er så modbydeligt, at det er i en kategori helt for sig selv, siger hun til Danske Kommuner.

Hun understreger, at der er tale om en enkeltstående personalesag.

- De ansatte på Helsingørs plejehjem og ældrepleje er dygtige og omsorgsfulde. Det ligger mig meget på sinde at understrege, siger hun ifølge sn.dk.

Ifølge mediet er TV2 i besiddelse af det pågældende videoklip. Videoen vil ifølge sn.dk formentlig blive vist på kanalen.