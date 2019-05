Ansat i daginstitution anmeldt for sexovergreb på barn

Kommunen har tilbudt forældre til børn i institutionen krisehjælp, efter en ansat er mistænkt for at have krænket et barn seksuelt

En ansat i den kombinerede børnehave og vuggestue Stjernehuset, som ligger i det nordvestlige Randers, er mistænkt for at have krænket et barn seksuelt.

Det bekræfter både Østjyllands Politi og Randers Kommune overfor TV2 Østjylland

- Vi kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse fra Randers Kommune om et muligt overgreb i den institution, du nævner. Det forhold er vi nu i gang med at efterforske, skriver Jakob Christensen, der er kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi i et skriftligt svar.

- Der er en mistanke om, at en medarbejder har krænket et barn seksuelt. Politiets efterforskning skal vise, om der er noget i det, siger direktør for Børn og Skole i Randers Kommune Michael Maalø.

Hverken kommunen eller politiet ønsker at oplyse om den pågældende ansatte er en mand eller en kvinde. Randers Kommune oplyser dog, at den mistænkte ikke er i daginstitutionen længere.

- Vedkommende har ikke sin hverdag der nu. Der afventer vi politiets efterforskning, siger Michael Maalø.

Sagen tog ifølge anonyme kilder, som TV2 Østjylland har været i kontakt med, sin begyndelse for langt de fleste forældre til børn i Stjernehuset for omkring en måned siden.

Her blev samtlige forældre til børn i institutionen hasteindkaldt til informationsmøde i institutionen.

- Forældrene fik et brev i deres e-boks og blev samtidig ringet op af os i løbet af morgenen og eftermiddagen, hvor vi fortalte om informationsmødet samme aften, siger Michael Maalø til TV2 Østjylland og fortsætter:

- Forældrene blev chokerede og kede af det. Der kom alle mulige følelser op, hvilket jeg tænker er helt naturligt.

Randers Kommune har ifølge direktøren for Børn og Skole stillet kriseberedskab til rådighed, ligesom ledelsen har været til rådighed.

Stjernehuset ligger i et villakvarter med forholdsvist nye huse i Randers-forstaden Helsted og har 13 vuggestuebørn og 69 børnehavebørn.