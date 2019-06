Ansat i hjemmepleje anholdt: Tog narkopåvirket på arbejde

En 29-årig ansat ved hjemmeplejen i Aabenraa blev natten til søndag anholdt af politiet på baggrund af en henvendelse fra hendes leder.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Lederen kontaktede politiet, fordi hun mistænkte, at den ansatte var mødt narkopåvirket op til sin nattevagt.

Politiet tog derfor ud for at finde medarbejderen.

- Vi er ude og lede, og der går faktisk noget tid, før vi finder hende, og kan få hende stoppet, fortæller vagtchef Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Kort efter klokken 3 lykkedes det politiet at finde og anholde medarbejderen, der på det tidspunkt sad bag rattet i en af hjemmeplejens biler. Politiet foretog nemlig en narkotest på stedet, som var positiv, og den 29-årige medarbejder fik derfor udtaget en blodprøve for at fastsætte den præcise påvirkning. Hun blev siden løsladt og kan se frem til at høre mere fra politiet senere.