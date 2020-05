Antallet af voldssager i Danmark er faldet under coronakrisen

Antallet af voldssager i Danmark er faldet markant under coronakrisen.

Det viser tal fra Rigspolitiet, skriver B.T.

I april blev der på landsplan anmeldt 607 sager om vold. Til sammenligning blev der i samme periode sidste år anmeldt 896 voldsforbrydelser, hvilket svarer til et fald på 32,3 procent.

I marts er antallet af voldsforbrydelser faldet fra 983 i 2019 til 658 i år, hvilket svarer til et fald på 33 procent.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at antallet af voldssager er faldet med 45,7 procent i deres kreds i perioden 13. marts til udgangen af april i forhold til samme periode sidste år.

Politidirektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi Jørgen Meyer peger på nedlukningen af samfundet som den væsentligste grund.

- En naturlig forklaring at pege på er, at der har været lukket på værtshuse og diskoteker, siger han til B.T.

- Det natteliv, vi har, og som de andre politikredse også har, er skruet væsentligt ned, og en stor del af volden stammer netop fra nattelivet, så forklaringen skal formentlig findes den vej rundt, siger han.

Også tyveri og indbrud er faldet kraftigt i Syd- og Sønderjylland. Kredsen har modtaget 37,3 procent færre anmeldelser om indbrud i perioden sammenlignet med sidste år, skriver politiet i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen peger Jørgen Meyer på, at danskerne er meget mere hjemme under coronakrisen, hvilket selvsagt gør det sværere for tyvene.

Jørgen Meyer tilføjer, at coronakrisen så har bragt noget positivt med sig.

Alle anmeldelser er dog ikke faldet.

Ifølge Rigspolitiet er antallet af sager om husspektakler i april steget med omkring 25 procent, skriver B.T.