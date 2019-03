Antiterror-enhed sat ind: Flere såret i hollandsk by

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Opdatering klokken 12.00: Myndighederne i Utrecht oplyser, at mindst en person har åbnet ild i en sporvogn. Flere er såret, og det er ikke udelukket, at der er tale om terror.

BREAKING: Dutch police say investigation into Utrecht shooting is considering possibility of 'terrorist motive.' — The Associated Press (@AP) 18. marts 2019

I den hollandske by Utrecht er flere personer blevet såret efter en skudepisode, skriver politiet på Twitter.

'Melding om skyderi i Utrecht klokken 10.45. Der er tale om et skyderi i en sporvogn. Traumepersonale er indsat for at yde hjælp', lyder det.

Der er ingen oplysninger om, hvem der har skudt, og hvad der er årsagen til skyderiet.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. marts 2019

Myndighederne opfordrer samtidigt folk til at holde sig væk, så politiet 'kan udføre sit arbejde i området'. I et opfølgende tweet melder de, at der kan være tale om en mulig terrorist.

Ifølge det hollandske medie De Telegraaf er antiterror-enheden sat ind, ligesom politiet har helikoptere i luften, som svæver over det centrale Utrecht.

Det oplyser et øjenvidne til avisen. Tre lægehelikoptere er fløjet til stedet.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. marts 2019

Kvinde lå på jorden

De Telegraaf har talt med Jimmy de Koster, som var øjenvidne til episoden, der udspillede sig på pladsen, der hedder 24. Oktober.

- Jeg kom fra mit job, da det skete. Jeg står ved lyskrydset på 24. Oktober-pladsen, hvor jeg ser en kvinde liggende på jorden, som jeg tror er mellem 20 og 35 år gammel. På det tidspunkt hørte jeg tre gange skud. Fire mænd gik meget hurtigt hen imod hende, og de forsøgte at trække hende væk, og så hørte jeg tre skud igen. Fyrene slap kvinden igen. Men det hele var meget kaotisk, siger de Koster.

Adskillige mennesker er såret under skyderiet i den hollandske by Utrecht, oplyser politiet ifølge Reuters.

Skuddene er affyret i en sporvogn ved et torv i udkanten af bymidten.

BBC's korrespondent Anna Holligan skriver ligeledes på det sociale medie, at politiet opfordrer folk til at holde sig væk.

'Politiet bekræfter en hændelse i Utrecht - beder folk om at holde sig væk, så de kan passe deres arbejde'.'

Police confirm incident #Utrecht - ask people to stay away and let them do their work #24Oktoberplein https://t.co/zpbmRjOftU — anna holligan (@annaholligan) 18. marts 2019

Indtil videre er der ikke nogen meldinger om dræbte. Gerningsmanden er angiveligt stadig på fri fod.

24. Oktober-pladsen fungerer som sporvognsremise. Den er afspærret af politiet.

Foto: Robin van Lonkhuijsen/Ritzau Scanpix

Opdateres ...