Appelret slår fast: Rockerklub forbydes

En appelret i Haag slog i går fast, at Rockerklubben Satudarah er forbudt i Holland, skriver det hollandske retsvæsen i en pressemeddelelse.

Appelrettens afgørelse flugter således med samme afgørelse, som byretten i Haag nåede frem til for godt et år siden.

Se også: Satudarah forbudt i hjemlandet

Sagen er er kørt som civilretsligt søgsmål.

Satudarah blev grundlagt i Holland af personer med indvandrer-baggrund i det tidligere koloni-område Molukkerne, der i dag er del af Indonesien. Klubben har beskrevet sig selv som multikulturel og var - målt på tallet af afdelinger og medlemmer - på et tidspunkt den største klub i Holland.

Klubben har også afdelinger i Danmark.

Dømt for grove forbrydelser

i forbindelse med forbuddet har appelretten beskrevet, at klubmedlemmer er blevet dømt for drabsforsøg, voldtægt, overfald, narko og ulovlige våben.

Det beskrives endvidere, at rockerklubben er hierarkisk opbygget med et landsledelse øverst. Samtidig vurderer retten, at der er tale om en kultur, hvor der opmuntres til vold og forbrydelser - og at dette er samfundsskadeligt.

'På det grundlag har retten besluttet, at det er nødvendigt for Satudarah at blive forbudt og opløst. Dette forbud omfatter også alle Satudarahs afdelinger,' lyder det i pressemeddelelsen.

To støtteklubber forbydes ligeledes, mens en tredje klub - kaldet Yellow Snakes - ikke påvirkes af forbuddet, da den klub vurderes at have en mere selvstændig position.

andre klubber også gjort forbudt

Ud over Satudarah er også klubberne Bandidos, Hells Angels og No Surrender gjort illegale i Holland. Foreløbigt har Hells Angels- og No Surrenderforbuddet ikke været behandlet ved en appeldomstol endnu.

Se også: Holland forbyder atter rockerklub

Men da appelsagen om Bandidos-forbuddet blev behandlet ved retten i Utrecht fik den et blandet resultalt. For nok er Bandidos som organisation forbudt, men alligevel er tre Bandidos-afdelinger fortsat lovlige - i modsætning til Satudarah, hvis afdelinger alle er gjort illegale.

- Hvis man forbød KNVB (det hollandske fodboldforbund, red) betød det heller ikke, at Ajax og PSV var ulovlige, udtalte klubbens advokat, Manix van der Werf til mediet RTLnieuws.

- Hvis man forbød KNVB (det hollandske fodboldforbund, red) betød det heller ikke, at Ajax og PSV var ulovlige, tilføjede advokaten til det hollandske medie.

Bandidos fik deres første Hollandske afdelinger i marts 2014. Dengang spillede den tidligere Gucci-rocker, Brian Sandberg, en afgørende rolle i, at klubben fik afdelinger der.

Han kendte den første afdelings præsident, Harrie Ramakers, fra tidligere, hvor de begge var medlem af Hells Angels.