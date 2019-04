Arbejdsulykke: Hånd klemt fast i maskine

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politi og redning er onsdag formiddag rykket ud til en arbejdsplads i Hasselager syd for Aarhus.

Det skyldes en arbejdsulykke.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Der er en medarbejder, der har fået en hånd i klemme i noget maskineri, siger vagtchef Jes Frederiksen.

Vagtchefen ved endnu ikke, hvor alvorligt det står til, men politiet arbejder på stedet.

Anmeldelsen kom omkring klokken 10.

Klokken 11.30 siger Østjyllands Politi, at de er færdige med at arbejde på stedet, og at Arbejdstilsynet skal kigge på sagen.

Ekstra Bladet følger sagen.