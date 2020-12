Arbejdsulykke her til morgen: Mand begravet i koks

Arbejdsulykke hos Rockwool ved Hobro, hvor mand fik et lag koks fra en lastbil over sig

En mand har torsdag morgen været impliceret i en arbejdsulykke hos Rockwool i Doense ved Hobro.

Manden har kortvarigt været begravet af et lag af koks, som faldt ned over ham fra ladet af en lastbil. Lastbilen var i færd med at læsse koks ned i et såkaldt påslag.

Det fortæller fabrikschef Herluf Nielsen til Ekstra Bladet.

- Vi har haft en arbejdsulykke. Heldigvis uden alvorlig personskade. Manden kunne selv gå ud til ambulancen og er nu kørt på sygehuset, siger Herluf Nielsen til Ekstra Bladet.

Nordjyllands Beredskab bekræfter over for Ekstra Bladet, at det har assisteret ved en anmeldelse om en arbejdsulykke på stedet.

Rockwool bruger koks som energikilde til smeltning af sten. Manden var bag lastbilen og skulle tjekke, at alt foregik, som det skulle, da koksen skulle læsses ned i påslaget. Herfra transporteres koksen senere op i en silo.

- Manden snubler og falder ned i det påslag, som er et par meter nede. Og så får han koks ned over sig, forklarer Herluf Nielsen.

Aflæsningen foregår under opsyn, og derfor var der flere, som så ulykken ske. De gav sig til at standse aflæsningen, og manden blev hurtigt gravet fri.

Koksene er på størrelse med håndbolde. De vejer ikke særlig meget. Det har måske været med til at gøre, at der har været plads til, at manden har kunnet få vejret.

Både politi og redningsmandskab har været tilkaldt til fabrikken, og også Arbejdstilsynet er blevet tilkaldt til at kigge på sagen.

Alarmcentralen modtog et opkald om ulykken klokken 7.27.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.