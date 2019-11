Armani-manden anholdt

En 47-årig udenlandsk mand er onsdag blevet anholdt i Hellerup. Politiet mistænker ham for at være 'Armani-manden'.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiet oplyser, at en patrulje omkring klokken 16 blev opmærksom på en bil, som svarede til beskrivelsen af et køretøj, som Armani-manden ifølge en anmeldelse skulle køre i.

Politiet fik derfor stoppet bilen på Lyngbyvejen ved Motorring 3.

I bilen blev fundet flere jakker, hvilket bestyrkede politiets mistanke om, at der kunne være tale om Armani-manden.

Han er nu blevet sigtet for bedrageri.

'Armani-manden' er kendt fra flere politikredse på Sjælland, hvor fremgangsmåden ofte har været den samme.

Her har vedkommende stoppet tilfældige forbipasserende, hvor han har fortalt, at han eksempelvis er på vej ud i lufthavnen.

Han har samtidig fortalt, at han er i Danmark for at sælge nogle jakker, der blandt andet tilsyneladende er af mærket Armani, men at han ikke kan have jakkerne med om bord på flyet. De forbipasserende er derfor blevet tilbudt at købe jakkerne til en umiddelbart billig pris.

I alle tilfældene har køberne så efterfølgende konstateret, at jakkerne nok ikke var af så god kvalitet, som manden har påstået, alligevel, hvorfor han siden er blevet meldt til politiet.

Nordsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at politiets jurister ikke har fundet grundlag for at fremstille manden med krav om varetægtsfængsling.

Det er derudover uvist, om den 47-årige mand står bag alle de tilfælde, der er blevet anmeldt, men det skal nu efterforskes nærmere.