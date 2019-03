Armani-manden på spil igen

Endnu en gang har en svinder, der er kendt som Armani-manden, forsøgt at sælge falske designerjakker

I flere år har Armani-manden huseret i Nordsjælland, og nu har han været på spil igen.

En 80-årig mand fra Allerød blev tirsdag ved middagstid kontaktet af en mand, der spurgte om vej til lufthavnen og derefter tilbød ham at købe syv Armani-jakker til en særdeles god pris.

Den 80-årige mand fattede dog mistanke og sagde nej tak til jakkerne. Til gengæld tilbød han manden et lift til lufthavnen, men det afslog Armani-manden og kørte væk i en sort bil.

Og det er langt fra første gang, at en sådan episode har udspillet sig.

Huseret i 30 år

Ekstra Bladet har tidligere talt med en række borgere, der har mødt Armani-manden, og de tidligste beretninger om Armani-manden går 30 år tilbage.

'Han må være gammel nu. Første gang jeg hørte om ham er for mere end 30 år siden i Helsingør. Siden da har jeg mødt ham på Nørrebrogade for 15-18 år siden', skrev Mads til Ekstra Bladet i januar.

Beretningerne går på, at en mand har spurgt om vej til lufthavnen og kvitteret for hjælpen med et godt tilbud på Armani-jakker.

Hos Nordsjællands Politi er de meget opmærksomme på Armani-manden. De tror dog, at der er tale om flere forskellige personer.

- Vi ved ud fra signalementerne, at der er flere - minimum to, siger politiinspektør Lau Thygesen.

- Tror I, at de arbejder sammen?

- Jeg tror, at de hænger sammen, men vi har ikke konstateret dem sammen.

19 henvendelser i år

Trods at Armani-manden - eller mændene - har været på spil i flere år, er det ikke lykkedes politiet at anholde nogen.

- Vi har fået mange henvendelser om, at han er blevet set, men det er bare ikke lykkedes os at få fat i ham, fortæller Lau Thygesen.

- Vi vil gerne appellere til, at når man bliver tilbudt noget, så ringer man til politiet. Så vi har en chance for at få fat på ham, inden han forsvinder.

Alene i år har Nordsjællands Politi fået 19 henvendelser fra folk, der har set Armani-manden, men han opererer ifølge Lau Thygesen også i andre politikredse.

