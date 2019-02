Armani-manden set på parkeringsplads

Armani-manden blev fredag spottet på en parkeringsplads fredag. Det bekræfter politiet over for Ekstra Bladet

Armani-manden - en svindler, der sælger falsk mærketøj - er set på en parkeringsplads i Holbæk fredag. Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Armani-manden henvendte sig til en borger og ville have ham over til sin bil for at se sit udvalg af jakkesæt, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi fik først anmeldelsen, noget tid efter at han var på parkeringspladsen, så vi kunne ikke rykke på den. Men vi har informeret alle betjente om at holde øje med lignende situationer, fortæller Camilla Schow Broholm, kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands politi til Ekstra Bladet.

Politiet opfordrer til, at hvis man ser noget lignende, skal man henvende sig med det samme, så politiet kan reagere på det.

Manden med det sydeuropæiske udseende har slået til flere steder på Sjælland. Senest blev en 60-årig mand fra Charlottenlund snydt.

Tidligere har Armani-manden spurgt om vej til lufthavnen, og så har han efterfølgende forklaret, at han har så meget bagage, at han bliver nødt til at sælge sine dyre jakker alt for billigt. På den måde er folk hoppet i med begge ben.

Politiet opfordrer borgere til at være særdeles skeptiske over for køb af varer fra en person, der sælger tilfældige tøjvarer eller øvrige effekter. Det er problematisk, da sælgeren ikke har noget fast forretningssted. Det betyder, at man ikke har reklamationsret, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

