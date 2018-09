Arthur havde ring til kæresten klar: Dræbt i hajangreb

Arthur Medici omkom lørdag efter at være blevet angrebet af en haj ud for kysten i Massachusetts, USA

26-årige Arthur Medici elskede havet. Han havde engang sagt til sin storebror, at han ville ønske, han altid kunne mærke følelsen af at gå barfodet rundt i sand.

Det var derfor ikke uvant for ham, da han i lørdags var ude at surfe på et såkaldt boogie board ud for kysten ved Newcomb Hollow Beach i delstaten Massachusetts i USA.

Desværre endte dagen ikke, som alle andre dage på stranden.

Arthur Medici var omkring 27 meter ude i havet, da en haj pludselig dukkede op og angreb ham. Den 26-årige mand døde af skaderne, og det var dermed det første dødsfald i delstaten som følge af et hajangreb i mere end 80 år.

Det skriver CNN, der har talt med Arthur Medicis halvstorebror, Marcus Melo.

Artiklen fortsætter under billedet:



26-årige Arthur Medici beskrives som en mand fyldt med karisma. Privatfoto

Havde vielsesringe klar

Arthur Medici kom oprindeligt fra Brasilien, men han var taget til USA for at læse engelsk og begynde på en ingeniøruddannelse, som han bagefter kunne bruge i hjemlandet.

Egentlig ville han gerne hjem til Brasilien allerede nu, men hans familie og amerikanske kæreste havde overbevist ham om, at det var bedst at blive og færdiggøre studierne.

Kæresten havde da også en helt særlig betydning, for Arthur Medicis halvbror fortæller, at han allerede havde planlagt ægteskab med kvinden.

- Hun vidste godt, at han gerne ville giftes, men de havde ikke fortalt hendes forældre det endnu, siger halvstorebroderen Marcus Melo til CNN.

Vielsesringene var endda klar. De var speciallavede af en af Arthurs venner i Brasilien.

- Men nu ligger de et eller andet sted i hans ting i USA, siger Marcus Melo.

Arthur Medicis lig fragtes til Brasilien fredag i denne uge, og bisættelsen finder sted i hans hjemby på lørdag.

Videobilleder fra angrebet viser, at der var mange mennesker på stranden, da den hårdt sårede Arthur blev båret væk. Han døde senere på hospitalet. Foto: AP

Har angrebet før

Selvom angrebet på Arthur Medici var det første fatale hajangreb i Massachusetts i mere end 80 år, hører hajangreb ikke til sjældenhederne i delstaten.

Så sent som i sidste måned blev en 61-årig mand angrebet samme sted som Arthur, da han stod omkring 27 meter ude i vandet. Manden fik overfladiske bidemærker, og han undslap altså uden fatale sår.

Bestanden af hajer i området er vokset den seneste tid i takt med, at der er kommet flere sæler til kysten.

For nuværende er stranden lukket.