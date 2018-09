Dusør på tre millioner: Stjålet sølv-skat bliver svær at sælge

Ejeren af den kunsthistoriske sølvskat, som i weekenden blev stjålet fra en villa i Gentofte, har ikke lagt sig på den lade side trods det, at han er bedrøvet og mystificeret over indbruddet.

Ikke nok med, at han har udlovet en dusør på tre millioner kroner, hvis sølvskatten bliver tilvejebragt, han er også gået aktivt i gang med at få udbredt kendskabet til de stjålne sølv-genstande i store dele af verden.

– Det er først og fremmest for at fortælle tyveknægtene, at vi har lagt landminer ud for jer, som han siger til Ekstra Bladet.

Ejeren, der er privat samler, ønsker at være anonym i den brede offentlighed, men han fortæller gerne om sin passion for sølv-genstandene og sit forsøg på at gøre vejen svær for de tyve, som formåede at omgå husets alarmsystem og bryde ind.

Naboen opdagede stige

Det skete, mens han og hustruen intetanende lå og sov. De blev vækket af et opkald fra naboen lørdag morgen, der havde opdaget og undret sig over en stige op af villaens mur.

– Da vi kom ind i værelset ovenpå var der kaotisk, skuffer og skabe stod åbne, siger han.

Ejeren fortæller, hvordan han gennem 30-40 år som privat samler har draget rundt til auktionshuse og samlere i Danmark, men også i England, Tyskland og Frankrig for at finde de helt unikke sølvgenstande, der tæller krus, suppeterriner, lysestager og fade. Alt sammen fra 16-1700tallet.

Der er tale om unika

– Uanset hvad jeg måtte kunne få af erstatning, kan jeg ikke gå ud og erstatte de ting. Der er tale om unika, siger han som baggrund for den store dusør.

Siden indbruddet har han brugt sine kontakter i det meste af Europa.

– Det er nu blevet kommunikeret så bredt ud i hele Europa, at det bliver utrolig vanskeligt for tyvene at sælge de ting. På mandag bringer den engelske kunstavis Antique Trade Gazette to helsides annoncer med alle genstandene, ligesom det tyske antikvitetsmarked er orienteret gennem deres organisation, fortæller ejeren.

– Du er gået aktivt ind i sagen selv?

– Ja, jeg har mange kontakter, og den bedste måde at tvinge tyvene frem er at få udbredt kendskabet til sagen.

– Hvor tror du, sølvgenstandene skal lande, i hvilke personers hænder?

– Det har jeg ingen idé om. Der er ingen i Danmark, som jeg seriøst ville vurdere var potentielle købere, siger han.

Dusør kan lokke folk frem

Ejeren er ganske bevidst om, at den store dusør i sidste ende kan lokke folk frem, som kender tyvene, og at den reelt så kan ende i deres lommer.

– Når tyvene sidder og kigger på tingene, så har de nu et alternativ, som kan virke mere spændende end hæleren, siger han.

Nordsjællands Politi undersøger flere spor, deriblandt en stige, som tyvene brugte. Det lykkedes i går at finde ud af, hvor stigen kom fra.

Se også: Sølvtøj for millioner stjålet: Efterlysning bar frugt

Se udpluk af det stjålne sølvtøj herunder: