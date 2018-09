Døende mand trukket ud af bilvrag så han kunne nå at sige farvel til sin familie

Fem betjente får stor ros for deres modige indsats, der gjorde, at et trafikoffer nåede at se familien før han døde

De fire britiske politibetjente Pete Robinson, Hannah Cooking, Toby Meek, James Parker og en femte unavngiven betjent, var egentlig blevet kaldt ud til en anden opgave den 22. oktober 2017.

Men da de på vejen så to biler, der var kørt frontalt sammen nær Chesterfield, ændrede de deres prioriteter og skyndte sig hen for at hjælpe ofrene i uheldet. Det skriver blandt andre DerbyshireLive.

Røgen stod ud af en af de forulykkede biler, og inde i den sad 72-årige Michael Bradshaw med alvorlige skader på ribben og arme. Hans ene fod og ankel var desuden blevet revet løs fra resten af kroppen.

- Vi tror, at det var sket nogle få øjeblikke før vi ankom. Vi måtte aflyse det, vi var på vej til for at tage os af dette uheld, fortæller Pete Robinson om den dag.

Stor ros fra chefen

De fem betjente har siden fået stor ros fra politichef Peter Goodman for den utrolige portion mod og handlekraft, de udviste den dag.

- Det tog omkring fem minutter for flere betjente at ankomme til stedet. Desværre var der ikke noget, vi kunne gøre for personen i den smadrede bil ud over holde flammerne under kontrol, fortæller betjenten Toby Meek.

- Men der var en risiko for, at flammerne ville sprede sig til den anden bil, så vi var nødt til at tage en beslutning om at hive den anden chauffør ud af køretøjet, siger den unavngivne af de fem betjente.

'Det vil jeg aldrig glemme'

Men betjentene kunne ikke nå den anden chauffør, så de besluttede sig alligevel for at koncentrere sig om 72-årige Michael Bradshaw i den anden bil. Velvidende, at mandens chance for at overleve var minimal.

- Vi bar ham væk fra bilvraget og brandvæsenet bar ham væk på en båre. Desværre sov han efterfølgende ind, fortæller Toby Meek.

Betjentene er nu blevet hyldet til et årligt award-show for deres indsats, som gjorde, at det svært tilskadekomne offer lige akkurat nåede at se sin familie, inden han døde af sine kvæstelser.

- Selvom vi ikke reddede hans liv, sagde retsmediciner i sin obduktion, at vi gav ham chancen for at sige farvel til sin familie. Hans skader var forfærdelige – jeg kan slet ikke forstå, at han stadig var ved bevidsthed, da vi nåede hen til ham. Men det faktum, at vi hjalp ham med at sige farvel til sin familie vil jeg aldrig glemme.