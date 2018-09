Ubådssagen aflyst for i dag

En domsmand fik et ildebefindende - retsmødet i Østre landsret om Peter Madsens straf er aflyst for i dag

Peter Madsens ankesag er blevet aflyst for resten af dagen. Det oplyser Østre Landsret.

Aflysningen af retsmødet sker, efter en domsmand blev dårlig under anklagerens procedure i formiddag.

'Under dagens retsmøde fik en af domsmændene et ildebefindende, hvilket bevirkede, at retsmødet blev aflyst. Domsmanden er med ambulance kørt på hospitalet. Det undersøges nu, hvornår sagen kan genoptages. Der vil blive givet oplysning herom på landsrettens hjemmeside snarest', skriver landsretten på hjemmesiden.

Flere personer løb op for at hjælpe domsmanden, heriblandt Kim Walls far.

Kort efter at alle journalister og tilhørere var blevet bedt om at forlade retten, kom en repræsentant ud og sagde ,at domsmanden var okay, men altså at ankesagen mod Peter Madsen er aflyst for resten af dagen.

Det var forventet, at Østre Landsrets fem dommere og domsmænd i eftermiddag ville afsige endelig dom i sagen om drabet på svenske Kim Wall ombord på ubåden Nautilus i august sidste år.

Men det er altså udskudt - foreløbig på ubestemt tid.

I formiddag indledte anklager Kristian Kirk sin procedure og understregede, at han beder landsretten stadfæste dommen på livsvarigt fængsel over Peter Madsen.

Planen var, at forsvarsadvokat Betina Hald Engmark derefter skulle holde sin procedure, hvorefter dommerne skulle trække sig tilbage for at votere.

Det er endnu uklart, om retssagen kan fortsætte med de samme dommere og domsmænd, det afhænger formentlig af, om domsmanden, der fik et ildebefindende i formiddag, bliver frisk nok til snarest at kunne sidde ved dommerpodiet igen, eller om der skal udpeges en ny domsmand.

Retten manglede i forvejen en af tre domsmænd, som under ankesagen mod Peter Madsen fik arbejde i en styrelse, der indebar, at han måtte fratræde som domsmand.

Læs vores live fra retsmødet herunder:

