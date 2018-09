Kendt forsvarsadvokat efter aflysning: Her er de mulige scenarier

En domsmand fik et ildebefindende under den sidste retsdag i Østre Landsret i ankesagen mod Peter Madsen, og dermed er der på nuværende tidspunkt kun en domsmand tilbage

Det var meningen, at ankesagen mod Peter Madsen skulle få sin afslutning fredag, men sådan skulle det ikke gå.

Under anklagerens procedure fik en domsmand et ildebefindende, og retssagen blev udskudt på ubestemt tid.

I starten af ankesagen var der tre domsmænd, men på anden retsdag meddelte retsformanden, at en af domsmændene havde fået nyt job i en styrelse, hvilket betød, at han ikke måtte forsætte som domsmand i sagen.

Med episoden ved fredagens retsmøde er man pt. nede på en domsmand, og det er meget usædvanligt, siger den erfarne forsvarsadvokat Mette Grith Stage til Ekstra Bladet.

- Den mulighed, der normalt er, når en domsmand bliver syg, er, at man kører igennem med to domsmænd. I den her sag er der så sket det helt ekstremt uheldige, at man allerede har skiftet en domsmand. Det har jeg aldrig været ude for. Det er simpelthen så uheldigt, som det kan blive. Det har den konsekvens, at man ikke kan køre videre på nuværende tidspunkt.

- Derudover er der den mulighed, at hvis man vurderer, at domsmanden bliver rask igen inden for overskuelig tid, så må man genoptage sagen der, og så fortsætter man, hvor man slap, siger hun.

Østre Landsret havde ikke indkaldt en reservedomsmand til sagen grundet ankesagens længde. Det siger pressekontaktdommer i Østre Landsret Karen Hald til Ekstra Bladet.

- Hvis det er en længerevarende sag, plejer vi at indkalde en reservedomsmand, og det har vi ikke gjort i denne sag, fordi den kun varer tre dage, siger Karen Hald.

Artiklen fortsætter under billedet.

Mette Grith Stage nævner, at det er en meget uheldig situation, at ankesagen mod Peter Madsen lige nu kun er nede på en domsmand. Foto: Privat

Langtidssygemelding betyder ny sag

Mette Grith Stage fortæller, at det ikke er muligt indsætte en ny domsmand i sagen, uden at sagen skal gå om.

- Man kan ikke sætte en ny domsmand ind til sagen, som ikke har overværet den første del af sagen. Men hvis man forestiller sig, at den domsmand ikke bliver klar foreløbigt, eller at han bliver langtidssygemeldt, så kan sådan en sag selvfølgelig ikke vente, så der bliver man simpelthen nødt til at starte forfra i landsretten, siger Stage.

- Kan forsvarer eller anklager bruge denne udsættelse til noget i forhold til sagen?

- Det må være utroligt belastende for Peter Madsen, og han har jo selvfølgelig nerverne ude på tøjet og havde sat sig op til at få afsluttet sagen. Det må være en kæmpe psykisk belastning for ham, at sagen nu er udsat på ubestemt tid. Når det så er sagt, kan det måske være en fordel for forsvareren med udsættelsen.

- Nu kommer der jo til at gå et godt stykke tid, inden forsvareren skal fremlægge procedure. Her kan man jo så tænke, at anklagerens procedure ikke kommer til at stå retten i klar erindring, mens forsvarerens procedure kommer til at stå klart. Det er det ene.

- Det andet er, at nu ved forsvareren, hvad anklageren mener, og nu kan hun gå hjem og tilrette sin procedure, så man sætter ind på specifikke steder. Selvfølgelig er det en fordel for forsvareren, at hun har mere tid.

Praktiske udfordringer

Forsvarsadvokaten fortæller også, at der er en del logistik, som skal gå op i en højere enhed, når en ny dato skal findes.

- Hvis man nu antager, at domsmanden er frisk på mandag, så skal man også finde en tid, hvor forsvarer og anklager kan mødes, så der er også en del praktisk i det, siger hun.

Karen Hald siger til Ekstra Bladet, at der endnu ikke er fastsat en ny dato for sagen.

Ubådssagen aflyst for i dag