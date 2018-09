Tysk mand dømt for at heile ved demonstration

En 34-årig mand er fredag blevet idømt fem måneders fængsel for at lave den nazistiske hilsen heil under en demonstration 27. august i den tyske by Chemnitz.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I Tyskland er det ulovligt at heile, medmindre det sker med formålet at undervise.

Dommen falder ifølge dpa dagen efter, at en 33-årig mand fik otte måneders betinget fængsel for samme bevægelse samt for at angribe en betjent med det formål at gøre skade på betjenten.

Den 34-årige mand, der blev dømt fredag, var tidligere dømt for overfald. Derfor besluttede domstolen at undlade at gøre fængselsstraffen betinget i hans tilfælde, skriver dpa.

Begge sager udløber af demonstrationer i Chemnitz 27. august.

Her afholdt det ekstreme højrefløjsparti Alternative für Deutschland og foreningen Pegida, der er imod islam i Tyskland, en demonstration ifølge nyhedsbureauet AFP.

De to foreninger ville markere, at en tysk mand var blevet stukket ihjel dagen før - tilsyneladende af en asylansøger i området.

AFP skriver, at videoer fra demonstrationen viser en håndfuld af folk, der heiler. Demonstrationen blev mødt af moddemonstrationer.