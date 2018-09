Mand får fængselsdom for at fulde-skyde små fantasiklovne

35-årige Nathan Matthias blev mandag idømt 22 måneder bag tremmer efter en episode, hvor han i beruset tilstand åbnede ild inde i sin lejlighed på anden sal.

Manden har indrømmet, at han affyrede et skydevåben, da han var fuld og frygtede, at der var klovne inde i lejligheden. Det skriver AP News.

Da politiet fandt ham efter at skuddene var blevet anmeldt, sad han og klamrede sig til pistolen, mens han proklamerede, at han forsøgte at skyde to små klovne.

Betjentene fandt dog hverken klovne eller andre, men vurderede, at Nathan Matthias ved at affyre skuddene havde udsat sin underbo for fare.

Han erklærede sig skyldig i at have affyret et våben og til en sigtelse for spritkørsel, og har fået en dom på mellem 22 måneder op til fem år.