11-årig med vanvittige skader efter teenagere tvang ham til farligt legeplads-stunt

Teenagere fik ham ifølge moren til at efterligne farlig video på Youtube. Nu har han fået skader som det normalt kun er astronauter der oplever

En 11-årig skoledreng er kommet alvorligt til skade efter en gruppe teenagere tvang ham til at efterligne et farligt stunt kendt på Youtube som 'dødskarrusellen'.

Klippet på videotjenesten har fået over 7 millioner visninger, og viser, hvordan en gruppe teenagere ved hjælp af baghjulet på en tændt scooter får en karrusel på en legeplads til at spinde rundt i en vanvittig fart.

11-årige Tyler Broome er nu blevet indlagt med en mulig hjerneskade, sløret syn og opsvulmede øjne, efter han blev fundet bevidstløs ved en karrusel på en legeplads i hjembyen Tuxford i England. Det skriver blandt andre The Independent.

En gruppe teenagere havde tvunget drengen til at sætte sig i midten af karrusellen, hvorefter de – meget lig den virale video – brugte hjulet på en tændt knallert til at sætte den i rotation.

Opleves kun hos piloter og astronauter

Ifølge lægerne, der har behandlet Tyler Broome, er hans skader et resultat af at være blevet påvirket af tyngdekraften på et niveau, som typisk kun opleves af piloter og astronauter.

Det høje tryk har fået blod og andre væsker i den 11-åriges krop til at stige direkte til hans hjerne, hvilket gør, at han risikerer et slagtilfælde, lød beskeden fra lægerne til Tyler Broomes mor, Dawn Hollingworth.

Skræmmende optagelser, der ifølge flere medier har floreret på de sociale medier, viser, hvordan drengen sidder bevidstløs på den stadigt roterende karrusel. Teenagerne, der får den til at spinde ser i første omgang til ikke at have bemærket, at Tyler Broome har mistet bevidstheden. Først, da til sidst sænker farten, kan en pigestemme høres udbryde i chok:

'Åh gud, er han besvimet?'

Kan ikke genkende ham

Tyler Broome befandt sig på legepladsen sammen med en ven, da teenagegruppen opsøgte dem. En af dem havde en knallert, fortæller Dawn Hollingworth.

- Jeg kan ikke genkende mit barn – han er på nippet til at få et slagtilfælde, siger den oprørte mor, som forsikrer, at hendes søn ikke kendte teenagerne på forhånd.

Tyler Broome blev straks hastet på hospitalet, hvor lægerne var nødt til at researche hans skader, som de aldrig havde oplevet hos patienter før.

- Hans hoved er helt hævet, hans blodkar er sprunget, hans øjne ser helt fremmede ud. Hans syn er sløret. Man kan håndtere en brækket arm, men det her? Siger den frustrerede mor.

Politiet bekræfter overfor The Independent, at man er i gang med at efterforske en sag, hvor en dreng fik voldsomme hovedskader i en park i Tuxford den 12. september.

- Drengen faldt af en karrussel i Ashvale Park efter en knallert formentlig blev brugt til at få den til at dreje rundt, siger en talsperson fra Nottinghamshire Police.