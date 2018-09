Fysioterapeut sex-krænkede kunder

51-årig mand fra Silkeborg dømt for voldtægt og andre overgreb mod kvinder i sit motionscenter

Et år og ni måneders fængsel lyder Viborg byrets dom over en 51-årig fysioterapeut for en lang række seksuelle overgreb på kvinder i hans træningscenter i Silkeborg.

En dom fra i fjor for overgreb på en 14-årig pige lød på tre måneders betinget fængsel samt to års forbud mod at udføre behandlinger.

Men den førte også til, at en halv snes andre, yngre kvinder henvendte sig til politiet med beretninger om ubehagelige og dybt krænkende oplevelser på den 51-åriges behandlerbriks.

Fik sexlysten ødelagt

I følge mja.dk var den bosnisk-fødte fysioterapeut ejer af en klinik i perioden fra 2011 til 2017, hvor overgrebene fandt sted. Der er tale om tre voldtægter, hvoraf den ene var et fuldbyrdet samleje, samt en stribe af forskellige blufærdighedskrænkelser.

En af de krænkede kvinder var under 15 år og med egne ord seksuelt uerfaren, da hun blev udsat for den 51-årige mands meget fysiske tilnærmelser.

- Jeg har ikke kunnet have sex. Jeg skal ikke kunne sige, at det alene er på grund af det, der er sket. Men min opfattelse er, at det har været meget medvirkende, sagde hun i følge mja.dk.

Den dømte har en frist på to uger til at anke dommen. Foruden fængsel er han frataget sin autorisation som fysioterapeut.

