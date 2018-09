Knivdræbt 35-årig var kendt af politiet

En 35-årig mand blev dræbt i Haverslev onsdag aften. Nu fortæller politiet, at ofret havde relationer i de kriminelle miljø. Motivet for drabet er dog stadig ikke fastlagt

Et knivdrab fandt sted i Haverslev tidligere på ugen, og politiet efterlyser i øjeblikket 24-årige Mohammed Omar Rayeq og 28-årige Kion Hjaltalin Bertelsen og mistænker dem for drabet på en 35-årig mand.

Tidligere har politiet fastlagt, at både Rayeq og Bertelsen er med i rockerklubben Satudarah.

Politiet kender i øjeblikket ikke motivet for drabet, men vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi Frank Olsen afviser dog, at ofret også har relation til rocker- og bandemiljøet. Han har dog færdedes i det kriminelle miljø.

- Vi må bare sige, at vi ikke har klarlagt motivet endnu. De to, som vi eftersøger, er med i Satudarah, og ofret var ikke medlem i rocker- og bandemiljøet, men han var kendt af politiet og havde relationer i de kriminelle miljøer, siger vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi Frank Olsen til Ekstra Bladet.

Mohammed Omar Royeq (til venstre) og Kion Hjaltalin Bertelsen (til højre) er begge efterlyst af politiet for drabet. Foto: Politifoto

Vicepolitiinspektøren har tidligere oplyst, at der efterforskes intenst i sagen.

- Vores efterforskning i sagen fortsætter på højtryk. Vi er stadig i gang med at afhøre vidner og undersøge en række tekniske spor på og omkring gerningsstedet. Der pågår en intens eftersøgning for at finde og pågribe de to mistænkte, understreger Frank Olsen og opfordrer de to mænd til at melde sig til politiet med det samme.

Politiet understreger, at hvis man ser de to mænd, så skal man ikke selv pågribe dem, men ringe 114, så tager politiet sig af sagen.

Har man oplysninger i sagen, så skal man ringe til politiet på 114.

