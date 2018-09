WikiLeaks-hacker forsvundet: Politiets teorier trækker tråde til Danmark

Ingen har set hollandske Arjen Kamphuis siden 20. august. Her tjekkede han ud af Hotel Scandic i den norske by Bodø. Her fortalte han sine venner, at han ville tage toget til Trondheim.

Efterforskere leder med lys og lygte efter 47-årige sikkerhedsekspert, og efterforskningsleder Bjarte Walla fortæller til den hollandske avis Algemeen Dagblad, at der er mange på sagen.

- Der er mellem seks og otte efterforskere på sagen. Vi bruger mange penge på dette, da det er højt prioriteret. Siden mandag har vi fået hjælp af to hollandske efterforskere, hvilket vi er meget glade for, siger Bjarte Walla.

Ifølge VG går politiet efter tre teorier.

Enten har Kamphuis været ude for en ulykke, hvor han er omkommet, eller er i live og har brug for hjælp. En anden teori er, at Kamphuis slet ikke vil blive fundet, mens den tredje teori er, at han har været ude for en kriminel handling.

Hollænderen er i mange hollandske medier blevet beskrevet som sikkerhedsekspert, og han har hjulpet journalister ved at afholde sikkerhedskurser for Reuters og Center for Undersøgende Journalistik. Derudover er han en del af det hollandske hackermiljø.

Artiklen fortsætter under billedet.

Her er kajakken, som politiet har fundet. Foto: Ritzau Scanpix

Tip fra Danmark

Politiet har igennem deres efterforskning modtaget en række tips i forbindelse med Kamphuis' forsvinden.

- Vi skal til Danmark senere i september, hvor vi har fået et tip. Vi samarbejder med det danske politi om dette, men det er fuldstændig umuligt at sige noget om sikkerheden ved disse tips, siger Walla.

VG skriver, at politiet fandt en kajak med flere personlige ejendele fra Arjen Kamphuis tirsdag aften mellem Fauske og Rognan, men det har ikke været nok til at kunne opstøve, hvor han er, eller hvad der er sket med ham.