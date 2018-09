Skudsalve gennemhuller bil: 24-årig mand ramt i balle og bækken

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

En 24-årig mand er fortsat indlagt, efter at han og en jævnaldrende mand lørdag aften blev beskudt i en sølvgrå Mercedes.

- De er uden for livsfare. Den ene blev ramt ganske let, den anden lidt mere alvorligt, siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Lars Guldborg søndag morgen til Ekstra Bladet.

Den mere alvorligt sårede blev ifølge vagtchefen ramt i bækken og balle og er blevet opereret.

Politiet formoder, at de to skudofre kom kørende og holdt for rødt, da der pludselig blev affyret skud fra en eller flere biler, som herefter kørte fra stedet.

Denne Merdeces blev ramt af en byge af skud lørdag aften. Foto: Mathias Øgendal

Teknikerne har endnu ikke konkluderet, hvorvidt der har været brugt et eller flere våben, men Lars Guldborgs umiddelbare vurdering lyder, at der har været brugt 'automatvåben eller et våben med et kæmpestort magasin'.

- Det kan vi ikke udelukke, når der er affyret så mange skud på kort tid, uddyber vagtchefen.

Den sølvgrå Mercedes stationcar er blevet ramt af mere end 14 skud.

Politiet har talt med de to mænd, som dog ikke er videre snakkesalige.

- De er ikke særlig meddelsomme, så det må vi se, om vi kan pynte på i løbet af dagen.

De er kendt af politiet, men for hvad, ønsker vagtchefen ikke at indvie Ekstra Bladet i.

- Vi har truffet dem før, kan jeg sige.

Han vil heller ikke løfte sløret for, om skyderiet anses for at være banderelateret.

Politiet har heller ikke fået afgørende henvendelser fra vidner om episoden eller gerningsmænd

- Vi har fået nogle sporadiske oplysninger om personer set i området.

Efter skyderiet, som skete på Ishøj Parkvej, kørte de to sårede mænd fra stedet.

- Vi finder dem ved Vallensbæk Stationsvej, siger Lars Guldborg, som tilføjer, at den første melding fra 112 omhandler skyderiet.

Hvorvidt de to skudofre selv har alarmeret myndighederne, har vagtchefen i skrivende stund ikke overblik over.

Første anmeldelse om episoden indløb klokken 22.09.

